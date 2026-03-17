Temporada de peras: cómo elegirlas, cómo consumirlas y por qué son aliadas de la alimentación saludable

Si hablamos de las frutas protagonistas de marzo, las peras se ganan un lugar privilegiado en la mesa. Dulces, jugosas y versátiles, son de esas frutas nobles que acompañan desde la infancia y que se adaptan tanto a preparaciones simples como a platos más elaborados. Además, tienen algo especial: su textura suave y su sabor delicado las vuelven fáciles de disfrutar a cualquier edad.

Durante marzo y buena parte del otoño, la oferta de peras en ferias y comercios aumenta notoriamente, lo que permite encontrarlas en su mejor punto de maduración y a precios más accesibles. Consumir frutas de estación no solo es una elección inteligente para el bolsillo, sino también para la calidad nutricional: cuando se cosechan en su momento óptimo conservan mejor su sabor, aroma y valor nutritivo.

Las peras pertenecen a la misma familia que las manzanas y existen múltiples variedades que difieren en forma, color, textura y dulzor. Aunque muchas veces las vemos como “todas iguales”, conocer sus características ayuda a elegir mejor según el uso que queramos darles.

Tipos de peras más comunes

Cada una tiene su encanto y permite aprovechar distintos perfiles de sabor y textura según la receta. Entre las variedades más conocidas encontramos la pera Williams. Es la pera más común y consumida en el país. De color amarillo al madurar, es dulce, jugosa y muy aromática, ideal para consumir fresca, en ensaladas de frutas o licuados.

Otra variedad frecuente es la pera Packham’s Triumph. Conocida como pera de invierno, es de piel verde, de tamaño más grande y forma irregular. Su pulpa es firme y muy dulce cuando alcanza su punto justo de maduración, de excelente conservación, es ideal para cocinar o consumir fresca durante más tiempo.

La pera Abate, es esa pera que vemos más alargada, de sabor suave y textura tierna. Es muy utilizada en cocina por su estabilidad al calor, lo que la hace perfecta para preparaciones al horno.

Peras. Foto: Pixnio.

Cómo elegirlas y conservarlas

Al comprarlas, es importante observar la piel: debe estar firme, sin golpes profundos ni zonas excesivamente blandas. A diferencia de otras frutas, las peras maduran mejor fuera de la heladera, por lo que si están muy firmes conviene dejarlas a temperatura ambiente durante algunos días.

Un truco simple para saber si están listas para consumir es presionar suavemente la zona del cuello con el pulgar: si cede levemente, la pera está madura y jugosa. Una vez maduras, pueden conservarse en heladera para prolongar su duración.

Formas básicas de incorporarlas

La pera es una fruta sumamente versátil. Puede consumirse fresca como colación, en cubos para sumar a ensaladas, en licuados, compotas o como parte de preparaciones dulces.

En versiones saladas, combina muy bien con hojas verdes, quesos magros, frutos secos y semillas. También puede asarse al horno como guarnición para carnes, logrando un contraste dulce muy interesante.

Para los más chicos, su textura blanda facilita el consumo en trozos pequeños o rallada, siendo una forma práctica de sumar fruta en preparaciones caseras.

Al igual que otras frutas, es ideal para transportar y llevar al trabajo, colegio o como opción rápida antes de actividades deportivas.

Aprovechar las frutas de estación es una estrategia sencilla para mejorar la calidad de la alimentación diaria. Marzo ofrece la oportunidad perfecta para redescubrirlas y en el caso de las peras, su equilibrio entre dulzor, suavidad y aporte nutricional las convierte en una aliada ideal para sumar salud de forma natural a la alimentación familiar te invito a probar estas recetas.

Recetas simples con pera

Peras asadas con canela y nueces

Cortar peras al medio y retirar las semillas. Colocarlas en una asadera, espolvorear con canela y agregar nueces picadas. Hornear a temperatura media durante 20–25 minutos. Se pueden servir solas o con yogur natural.

Ensalada tibia de pera y pollo

Mezclar hojas verdes, tiras de pollo grillado, rodajas finas de pera y semillas de girasol. Aliñar con aceite de oliva y unas gotas de limón. Una combinación equilibrada y fácil para una comida liviana.

Panqueques de pera

1 pera grande

3 cdas avena

1 huevo

Licuar todo (la pera con cáscara) llevar a un sartén y con un cucharón verter la preparación formando los panqueques.

Tarta de peras

4 peras medianas

1/2 taza avena

1 taza harina integral

1/4 taza harina de trigo

1 cda azúcar morena

1 cta polvo de hornear

1 huevo

1/4 taza aceite de coco

1 cta extracto de vainilla

1 cta canela en polvo

1/2 taza endulzante en polvo

1 cda jugo de limón

Base de tarta de avena: Mezclar avena, harina integral, harina de trigo, polvo de hornear y azúcar, una vez integrados agregar el huevo, aceite de coco, vainilla y mezclar bien. Obtendrás una mezcla pastosa. Colocar en fuente aceitada, expandir con las manos. Reservar. Relleno: Lavar, pelar y cortar peras en julianas, verter limón por encima y espolvorear con endulzante en polvo, canela. Colocar las peras sobre la base para tarta. llevar a horno medio 30 minutos.

Budín de pera y chocolate

1 y 1/2 taza de harina integral (podes usar harina de avena 3 peras chicas)

Ralladura y jugo de 1 limón

3 huevos

1 cucharada de miel y 6 sobres de edulcorante

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo de hornear

2 cucharadas de aceite

1 chorrito de leche

Chips de chocolate (opcional)

Cortar las peras en rodajas finitas. Mezclar los ingredientes húmedos, agregar los ingredientes secos menos los chips y mezclar. Volcar la preparación en la budinera y las peras hundir con los dedos. Decorar con chips. Llevar al horno 180 grados 30-35’. Otra opción: poner parte de peras con la mezcla y otra parte al final x encima. Esta opción la deja más húmeda para comer al día siguiente.