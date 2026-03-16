Caldo de camarón: la receta tradicional para prepararlo en casa paso a paso

El caldo de camarón es una sopa que se caracteriza por su aroma intenso y su sabor profundo. Prepararlo en casa permite aprovechar las cualidades de este crustáceo, muy valorado en la cocina.

Además de su sabor, esta preparación combina ingredientes simples como verduras, especias y camarones, dando como resultado un plato cálido y reconfortante.

Qué beneficios nutricionales aporta

El consumo de camarones puede aportar nutrientes importantes para el organismo. Según información del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) mexicano y su Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el caldo de camarón presenta varias propiedades nutricionales.

Es una fuente de proteínas de alto valor, necesarias para el mantenimiento de los tejidos. También contiene minerales como calcio, magnesio y fósforo, que cumplen un papel importante en la salud ósea.

Camarones. Foto: Archivo

A esto se suman vitaminas del complejo B y selenio, un antioxidante que ayuda a proteger las células del organismo. Al tratarse de una preparación elaborada principalmente con agua, vegetales y camarones, también se considera una opción ligera y de fácil digestión.

Esta combinación de ingredientes permite que el caldo sea una alternativa para mantener una dieta equilibrada, además de contribuir a la hidratación del organismo por su naturaleza líquida.

Muchas recetas tradicionales sugieren utilizar no solo el cuerpo del camarón, sino también las cabezas y las cáscaras. De esta forma se extrae mayor sabor durante la cocción, logrando un caldo con más cuerpo y color.

Cómo preparar caldo de camarón paso a paso

Para elaborar esta sopa se puede seguir el siguiente proceso.

Ingredientes

Para el caldo:

300 gramos aproximadamente de cáscaras de camarón

¼ de cebolla blanca mediana

2 dientes de ajo

1 hoja de laurel

5 tazas de agua

Para la sopa:

500 gramos de tomate

¼ de cebolla blanca

2 dientes de ajo

2 cucharadas de aceite de oliva

1¼ de taza de zanahorias peladas y cortadas en cubos

1¼ de taza de papas peladas y cortadas en cubos

500 gramos de camarón crudo sin cáscara

Sal y pimienta al gusto

Rodajas de limón para servir

Preparación

Colocar las cáscaras de camarón, la cebolla, el ajo y la hoja de laurel en una olla con cinco tazas de agua. Llevar a fuego medio-alto y, cuando comience a hervir, bajar el fuego y cocinar a fuego bajo durante seis a ocho minutos. Luego retirar del fuego y reservar.

Mientras tanto, colocar los tomates, la cebolla y el ajo en una superficie caliente para asarlos durante unos ocho minutos, girándolos para que el asado sea parejo. El ajo debe retirarse antes para evitar que se queme.

Una vez listos, colocar los ingredientes asados en la licuadora y procesar hasta obtener una mezcla espesa.

En una olla mediana, calentar el aceite a fuego medio y agregar las zanahorias durante un par de minutos. Luego incorporar las papas y cocinar entre seis y siete minutos, revolviendo para evitar que se peguen.

Añadir la salsa de tomate colándola previamente, llevar a ebullición y luego bajar el fuego. Cocinar a fuego lento durante diez minutos. Después colar el caldo de camarón e incorporarlo a la preparación junto con los camarones.

Cocinar a fuego bajo entre cinco y siete minutos, según el tamaño de los camarones. Finalmente, sazonar con sal y pimienta.

Servir de inmediato, acompañado de rodajas de limón.

En base a El Universal/GDA