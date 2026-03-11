Mini cheesecake de Ferrero Rocher sin horno: receta fácil para preparar un postre cremoso en casa
Este mini cheesecake de Ferrero Rocher sin horno se prepara con pocos ingredientes y solo requiere refrigeración. Una receta fácil de postre ideal para servir en porciones individuales.
El mini cheesecake de Ferrero Rocher sin horno se volvió una opción cada vez más elegida para quienes buscan un postre fácil y rápido de preparar en casa. La receta no requiere horneado y se arma en vasitos individuales, lo que simplifica tanto la preparación como el momento de servir.
Esta propuesta fue difundida por el canal de YouTube La Misi en la Cocina y combina una base de galletas trituradas, una crema suave de queso crema y trozos de chocolate Ferrero Rocher, logrando un postre cremoso que solo necesita pasar un rato en la heladera para tomar consistencia.
Cómo preparar la base del cheesecake
Para elaborar la base del mini cheesecake de Ferrero Rocher, se utilizan alrededor de 20 galletas trituradas, que pueden ser tipo Biscoff, de canela o incluso galletas María, según lo que haya disponible en casa. A esa preparación se le agregan dos cucharadas de manteca derretida y entre un cuarto y un tercio de taza de crema de avellanas tipo Nutella.
La mezcla debe integrarse hasta lograr una textura húmeda y compacta, típica de las bases de cheesecake sin horno. Luego se colocan aproximadamente dos cucharadas en cada vasito individual —de unos cuatro onzas— y se presiona la preparación para cubrir bien el fondo. Con estas cantidades, la receta suele rendir entre ocho y diez porciones, dependiendo del tamaño de los recipientes.
Mientras los vasitos se reservan en la heladera para que la base tome firmeza, se preparan los chocolates Ferrero Rocher que formarán parte del relleno. En total se utilizan unas 16 unidades, que se abren y se cortan en trozos pequeños.
Preparación del relleno cremoso
El relleno del cheesecake de Ferrero Rocher sin horno comienza con dos barras de queso crema (aproximadamente 16 onzas), que se baten hasta conseguir una textura suave. Después se agregan media taza de crema agria y una lata de leche condensada, integrando todo hasta lograr una mezcla homogénea.
Para realzar el sabor se incorporan un cuarto de cucharadita de sal y media cucharadita de vainilla, dos ingredientes que equilibran el dulzor del postre. Finalmente se suman los trozos de Ferrero Rocher, que aportan crocante y sabor a avellana.
Una vez lista la preparación, el relleno se reparte sobre la base de galleta en cada vasito. Luego se limpian los bordes y se llevan nuevamente a la heladera durante al menos una hora, aunque se recomienda dejar el postre en refrigeración por más tiempo para lograr una textura más firme.
Decoración y presentación final
Cuando los mini cheesecake sin horno ya están bien fríos, se pueden decorar con un frosting de queso crema, colocado con manga pastelera para darle un acabado más prolijo. Como toque final, se coloca media pieza de chocolate Ferrero Rocher sobre cada porción.
El resultado es un postre individual cremoso, con base de galleta, relleno suave y trozos de chocolate que aportan textura. Al no necesitar horno, el éxito de esta receta depende únicamente del tiempo de refrigeración, lo que la convierte en una alternativa simple y práctica para preparar algo dulce en casa.
En base a El Tiempo/GDA
-
Torta de zanahoria sin harina: receta fácil, húmeda y esponjosa para disfrutar de un postre saludable en casa
Receta: un postre de manzana que se hace con cuatro ingredientes y que es apto para celíacos
Cheesecake con mermelada de frutos rojos, una receta fácil y que además no necesita horno
Gelatina casera con colágeno: el postre saludable que cuida la piel y las articulaciones
Budín de manzana sin harina ni azúcar: Receta paso a paso para un postre que se convirtió en un clásico
El postre clásico de la abuela que vuelve a las mesas por su simpleza y sabor casero
¿Encontraste un error?