Postre de café en 5 minutos: cómo hacer un caramel latte casero cremoso y fácil en tu casa

El caramel latte casero se convirtió en una de esas recetas virales que prometen resolver el antojo en cuestión de minutos. Esta versión de postre de café combina ingredientes simples —flan, leche y café soluble— para lograr una bebida cremosa, dulce y con aire de cafetería, sin máquinas ni técnicas complicadas.

La propuesta, difundida en redes por la creadora @Lasrecetasdemimadre, transforma un café frío tradicional en una preparación con textura de postre. Ideal para la sobremesa o para darse un gusto a media tarde, el resultado recuerda al clásico latte frío, pero con un plus de cremosidad y sabor avainillado.

Un postre de café fácil y personalizable

La base del caramel latte es sencilla y accesible. Se necesita un flan de vainilla, un chorro de leche, café soluble, azúcar, agua caliente y hielo. En un vaso alto se coloca el flan junto con la leche y se bate con espumadora de mano —o mixer— hasta obtener una mezcla homogénea y bien cremosa.

En paralelo, se disuelven dos cucharadas de café soluble con una cucharadita de azúcar y un chorrito de agua caliente, integrando hasta que no queden grumos. Este paso es clave para que el café conserve intensidad y no pierda protagonismo frente al dulzor del flan.

Luego se agrega hielo al vaso con la mezcla cremosa y se incorpora el café por encima, generando ese contraste visual típico del latte estilo cafetería. El resultado es una bebida fresca, con cuerpo y lista en menos de cinco minutos.

caramel latte Imagen creada por Chat GPT

Ingredientes para el caramel latte casero

Ingredientes:



1 flan de vainilla

Un chorro de leche (cantidad a gusto)

2 cucharadas de café soluble

2 cucharadas de azúcar

Un chorrito de agua caliente

Hielo, cantidad necesaria

Preparación:



Colocar el flan y la leche en un vaso alto y batir hasta lograr una textura cremosa. Disolver el café soluble con el azúcar y el agua caliente en un recipiente aparte. Añadir hielo al vaso con la mezcla de flan. Verter el café disuelto por encima y servir de inmediato.

La presencia del flan aporta densidad y un sabor avainillado que recuerda a los caramel latte de cafetería. Sin embargo, conviene ajustar la proporción de café si se busca un perfil menos dulce y más intenso.

Cómo lograr un sabor más intenso y menos dulce

Para quienes prefieren un café frío más marcado, se puede optar por una variedad de café soluble más fuerte o reducir la cantidad de agua al disolverlo. Otra alternativa es disminuir el azúcar o directamente omitirla, ya que el flan aporta dulzor suficiente.

También es posible reemplazar la cucharada de azúcar por sirope de caramelo o sumar unas gotas de extracto de vainilla al café para reforzar el aroma. Incluso se puede usar solo media porción de flan para mantener la textura cremosa sin que el resultado final quede excesivamente dulce.

En base a El Tiempo/GDA