¿Por qué recomiendan calentar canela con jengibre y limón? El secreto detrás de esta mezcla viral
Esta mezcla natural se está haciendo popular por su capacidad de eliminar malos olores y crear una atmósfera de relax. Conocé cómo preparar este aromatizante casero y por qué es una mejor alternativa que los aerosoles artificiales.
La combinación de hervir canela, jegibre y cáscaras de limón resulta en un aromatizante natural, sencillo y económico para el hogar, siendo una alternativa al uso de aerosoles o fragancias artificiales. Esta preparación mejora el olor de la casa, principalmente en cocinas, o en espacios de mayor encierro o con falta de ventilación. Esto se debe a que el vapor generado de la mezcla hirviendo libera aromas cítricos y especiados que le otorgan una sensación de frescura al ambiente.
¿Cuál es la clave de la combinación?
La canela, el jengibre y las cáscaras de limón van juntas y funcionan por contraste aromático: la canela cálida y fuertemente especiada se mezcla con la frescura y limpieza del limón, agregándole intensidad con el jengibre. Por ello, la clave se encuentra en el equilibrio de los tres elementos para crear ese perfume agradable y natural en los hogares.
¿Por qué realizar esta preparación de canela, limón y jengibre?
Además de la sencillez en su elaboración, se trata de una alternativa accesible y sustentable. No solo se aprovechan cáscaras que suelen desecharse (en el caso del limón), o sobras de otras preparaciones (jengibre o canela), sino que además se puede regular la intensidad del aroma según la cantidad de ingredientes y el tiempo de calentado.
Cómo se usa este aromatizante de canela, limón y jengibre para el hogar
Se recomienda colocar en una olla:
- 3 a 4 tazas de agua
- Cáscara de 1 limón
- 1 rama de canela
- 3 o 4 rodajas de jengibre
Importante: siempre se debe estar supervisando la mezcla en su preparación mientras esté hirviendo. Se aconseja apagar el fuego si se sale de la cocina.
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