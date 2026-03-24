¿Por qué recomiendan calentar canela con jengibre y limón? El secreto detrás de esta mezcla viral

La combinación de hervir canela, jegibre y cáscaras de limón resulta en un aromatizante natural, sencillo y económico para el hogar, siendo una alternativa al uso de aerosoles o fragancias artificiales. Esta preparación mejora el olor de la casa, principalmente en cocinas, o en espacios de mayor encierro o con falta de ventilación. Esto se debe a que el vapor generado de la mezcla hirviendo libera aromas cítricos y especiados que le otorgan una sensación de frescura al ambiente.

¿Cuál es la clave de la combinación?

La canela, el jengibre y las cáscaras de limón van juntas y funcionan por contraste aromático: la canela cálida y fuertemente especiada se mezcla con la frescura y limpieza del limón, agregándole intensidad con el jengibre. Por ello, la clave se encuentra en el equilibrio de los tres elementos para crear ese perfume agradable y natural en los hogares.

¿Por qué realizar esta preparación de canela, limón y jengibre?

Además de la sencillez en su elaboración, se trata de una alternativa accesible y sustentable. No solo se aprovechan cáscaras que suelen desecharse (en el caso del limón), o sobras de otras preparaciones (jengibre o canela), sino que además se puede regular la intensidad del aroma según la cantidad de ingredientes y el tiempo de calentado.

Mezcla de canela, limón y jengibre Foto: Canva

Cómo se usa este aromatizante de canela, limón y jengibre para el hogar

Se recomienda colocar en una olla:



3 a 4 tazas de agua

Cáscara de 1 limón

1 rama de canela

3 o 4 rodajas de jengibre

Importante: siempre se debe estar supervisando la mezcla en su preparación mientras esté hirviendo. Se aconseja apagar el fuego si se sale de la cocina.