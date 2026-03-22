¿Funciona el agua de lechuga para dormir? Lo que la ciencia dice sobre el "té de ensalada" que es viral en TikTok

¿Te recomendaron tomar agua de lechuga para dormir mejor? Esta práctica se volvió popular como un remedio natural para el insomnio, pero es importante conocer qué dice la ciencia sobre el sueño y su verdadera eficacia.

¿El agua de lechuga ayuda a dormir mejor?

La creencia de que la lechuga favorece el descanso se basa en la presencia de lactucarium, una sustancia natural que contiene lactucina y lactucopicrina, compuestos asociados a posibles efectos sedantes. Sin embargo, aunque algunos estudios preliminares sugieren beneficios en animales, no existe suficiente evidencia científica en humanos que confirme que esta infusión de lechuga tenga un impacto real en el sistema nervioso o en la calidad del sueño.

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Por qué algunas personas sienten que funciona

A pesar de la falta de pruebas concluyentes, muchas personas aseguran que el agua de lechuga para dormir les resulta útil. Los expertos explican que esto puede deberse a:



Efecto placebo : realizar un ritual nocturno relajante puede predisponer al cuerpo al descanso.

: realizar un puede predisponer al cuerpo al descanso. Bebidas calientes: consumir una infusión caliente ayuda a reducir el estrés y genera una sensación de bienestar.

Además, aunque variedades como la lechuga romana contienen mayores niveles de estos compuestos que otras, la cantidad presente en una taza sigue siendo muy baja para producir un efecto comparable al de un medicamento.

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Cómo preparar agua de lechuga

Si querés probar este remedio casero para dormir, podés seguir estos pasos:



Lavar bien 3 o 4 hojas de lechuga fresca .

. Colocarlas en una taza y añadir agua hirviendo .

. Dejar reposar entre 5 y 10 minutos.

Retirar las hojas y beber la infusión de lechuga.

Precauciones importantes

Es fundamental no confundir la lechuga comestible con la lechuga de agua, una planta acuática no apta para el consumo humano, ya que puede causar irritación en la boca y la garganta.

Además, los especialistas recomiendan no ingerir grandes cantidades de líquidos antes de dormir. Beber demasiado agua antes de acostarse puede interrumpir el ciclo de sueño al provocar despertares nocturnos.

Conclusión

El agua de lechuga puede formar parte de un ritual relajante nocturno, pero no debe considerarse una solución comprobada para el insomnio. Para mejorar la calidad del sueño, la ciencia recomienda priorizar hábitos saludables, como mantener horarios regulares, reducir el estrés y cuidar la higiene del descanso.