"Tratalas como un suplemento": cinco semillas que bajan el colesterol y hacen brillar tu cabello

El colesterol es una sustancia grasa presente en la sangre que el organismo necesita para formar células saludables y producir hormonas. Sin embargo, cuando sus niveles son elevados, puede acumularse en las arterias, dificultando el flujo sanguíneo y afectando la salud cardiovascular.

Existen dos tipos principales: el colesterol LDL (o “malo”), que tiende a depositarse en las paredes arteriales, y el colesterol HDL (o “bueno”), que ayuda a eliminar el exceso de grasa del organismo. Mantener un equilibrio entre LDL y HDL es fundamental para prevenir enfermedades del corazón, infartos y accidentes cerebrovasculares.

Para reducir el colesterol LDL alto, es clave incorporar una alimentación saludable rica en fibra, grasas saludables y antioxidantes. En este contexto, las semillas se destacan como una opción natural, accesible y altamente nutritiva.

Los expertos en nutrición señalan que las semillas aportan fibra dietética, aminoácidos esenciales, omega-3 y compuestos antioxidantes que favorecen la salud del corazón, mejoran la digestión y ayudan a retrasar el envejecimiento celular.

Semillas de girasol. Foto: Public Domain Pictures.

Semillas que ayudan a bajar el colesterol y fortalecer el cabello

Algunas de las mejores semillas para reducir el colesterol y mejorar la salud capilar incluyen:



Chía : rica en omega-3 , fibra soluble y antioxidantes , contribuye a disminuir el colesterol LDL y proteger el corazón.

: rica en , y , contribuye a disminuir el y proteger el corazón. Linaza (semillas de lino) : aporta ALA (omega-3 vegetal) y lignanos , que ayudan a regular el colesterol y mejorar la salud cardiovascular .

: aporta y , que ayudan a regular el colesterol y mejorar la . Semillas de sésamo : contienen fitoesteroles , calcio y zinc , que ayudan a reducir el colesterol y fortalecer huesos y cabello .

: contienen , y , que ayudan a reducir el colesterol y fortalecer y . Semillas de girasol : ricas en vitamina E , magnesio y antioxidantes , protegen el corazón y favorecen la salud de la piel .

: ricas en , y , protegen el corazón y favorecen la . Semillas de calabaza: aportan zinc y grasas saludables, contribuyendo a la salud cardiovascular y a un cabello fuerte y brillante.

Cómo incorporar semillas en la dieta diaria

Semillas de linaza. Foto: Pexels.

Las semillas son fáciles de incluir en una dieta equilibrada. Se pueden añadir a yogur, avena, ensaladas, batidos o panes. Su contenido en fibra ayuda a regular el tránsito intestinal y mantener estables los niveles de azúcar en sangre, mientras que sus grasas saludables favorecen el corazón.

Además, los omega-3, vitaminas y antioxidantes presentes en estas semillas fortalecen los folículos capilares, promoviendo un cabello más saludable, y contribuyen al cuidado de la piel, protegiéndola del daño oxidativo.