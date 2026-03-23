"Tratalas como un suplemento": cinco semillas que bajan el colesterol y hacen brillar tu cabello
La nutricionista Helen Johnston explica por qué todos deberíamos sumar semillas a nuestra dieta para combatir el colesterol malo y retrasar el envejecimiento.
El colesterol es una sustancia grasa presente en la sangre que el organismo necesita para formar células saludables y producir hormonas. Sin embargo, cuando sus niveles son elevados, puede acumularse en las arterias, dificultando el flujo sanguíneo y afectando la salud cardiovascular.
Existen dos tipos principales: el colesterol LDL (o “malo”), que tiende a depositarse en las paredes arteriales, y el colesterol HDL (o “bueno”), que ayuda a eliminar el exceso de grasa del organismo. Mantener un equilibrio entre LDL y HDL es fundamental para prevenir enfermedades del corazón, infartos y accidentes cerebrovasculares.
Para reducir el colesterol LDL alto, es clave incorporar una alimentación saludable rica en fibra, grasas saludables y antioxidantes. En este contexto, las semillas se destacan como una opción natural, accesible y altamente nutritiva.
Los expertos en nutrición señalan que las semillas aportan fibra dietética, aminoácidos esenciales, omega-3 y compuestos antioxidantes que favorecen la salud del corazón, mejoran la digestión y ayudan a retrasar el envejecimiento celular.
Semillas que ayudan a bajar el colesterol y fortalecer el cabello
Algunas de las mejores semillas para reducir el colesterol y mejorar la salud capilar incluyen:
- Chía: rica en omega-3, fibra soluble y antioxidantes, contribuye a disminuir el colesterol LDL y proteger el corazón.
- Linaza (semillas de lino): aporta ALA (omega-3 vegetal) y lignanos, que ayudan a regular el colesterol y mejorar la salud cardiovascular.
- Semillas de sésamo: contienen fitoesteroles, calcio y zinc, que ayudan a reducir el colesterol y fortalecer huesos y cabello.
- Semillas de girasol: ricas en vitamina E, magnesio y antioxidantes, protegen el corazón y favorecen la salud de la piel.
- Semillas de calabaza: aportan zinc y grasas saludables, contribuyendo a la salud cardiovascular y a un cabello fuerte y brillante.
Cómo incorporar semillas en la dieta diaria
Las semillas son fáciles de incluir en una dieta equilibrada. Se pueden añadir a yogur, avena, ensaladas, batidos o panes. Su contenido en fibra ayuda a regular el tránsito intestinal y mantener estables los niveles de azúcar en sangre, mientras que sus grasas saludables favorecen el corazón.
Además, los omega-3, vitaminas y antioxidantes presentes en estas semillas fortalecen los folículos capilares, promoviendo un cabello más saludable, y contribuyen al cuidado de la piel, protegiéndola del daño oxidativo.
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