Cambian los niveles recomendados de colesterol para prevenir infartos y ACV, según nuevas guías médicas

El manejo del colesterol y la salud cardiovascular atraviesa una actualización relevante a nivel internacional. Las nuevas guías médicas revisan los valores recomendados de colesterol LDL —conocido popularmente como colesterol malo— y establecen metas más estrictas según el riesgo de cada paciente, con el objetivo de disminuir la incidencia de infartos y accidentes cerebrovasculares (ACV).

El cambio refleja una tendencia cada vez más clara en la medicina: abandonar los parámetros generales y avanzar hacia una prevención personalizada. En lugar de aplicar un mismo límite para toda la población, ahora se prioriza evaluar factores individuales como antecedentes cardíacos, diabetes, hipertensión o edad para determinar cuál debería ser el nivel de colesterol LDL adecuado en cada caso.

El colesterol LDL sigue siendo un factor clave

Comprender los valores del colesterol LDL ya no es solo una cuestión reservada al consultorio médico. Cada vez más especialistas subrayan que se trata de uno de los factores de riesgo cardiovascular más importantes que pueden modificarse mediante tratamiento y cambios en el estilo de vida.

El cardiólogo argentino Alberto Alves de Lima explicó en declaraciones al medio Infobae que no existe un único valor considerado “normal”. “El colesterol LDL no tiene un valor universal, sino que depende del riesgo cardiovascular de cada persona”, señaló el especialista.

Esto implica que un nivel de 100 mg/dL de colesterol LDL podría ser aceptable para un adulto joven sin antecedentes, pero resultar peligroso en alguien que ya tuvo un evento coronario, vive con diabetes o presenta otros factores de riesgo.

Cuáles son los nuevos niveles recomendados

Las nuevas recomendaciones médicas establecen distintos objetivos para el colesterol LDL según el perfil de riesgo de cada paciente. Esta clasificación permite ajustar el tratamiento de forma más precisa y mejorar la prevención cardiovascular.

Las metas actuales se organizan de la siguiente manera:



Riesgo bajo: niveles de colesterol LDL generalmente por debajo de 116 mg/dL.

Riesgo moderado: objetivo inferior a 100 mg/dL.

Riesgo alto: se recomienda mantener el LDL por debajo de 70 mg/dL.

Riesgo muy alto: la meta es bajar el colesterol LDL a menos de 55 mg/dL.

Estas cifras reflejan una tendencia creciente en cardiología: cuanto mayor es el riesgo cardiovascular de una persona, más bajos deberían ser sus niveles de colesterol malo para reducir la probabilidad de sufrir infartos o ACV.

Colesterol "bueno" y "malo" Imagen: Freepik

Medicación y hábitos: un enfoque combinado

Si bien las estatinas continúan siendo uno de los tratamientos más utilizados para controlar el colesterol alto, las nuevas guías también contemplan terapias combinadas con medicamentos más recientes, especialmente en pacientes de alto riesgo.

De todos modos, los especialistas coinciden en que ningún tratamiento farmacológico funciona de manera aislada. Los cambios en el estilo de vida saludable siguen siendo una herramienta fundamental para mejorar la salud cardiovascular.

Entre las recomendaciones más habituales se destacan adoptar una alimentación equilibrada, aumentar el consumo de fibra, evitar las grasas trans y sostener una actividad física regular. Estas medidas potencian el efecto de los medicamentos y contribuyen a mantener los niveles de colesterol LDL bajo control.

Foto: Commons.

La importancia del diagnóstico temprano

La actualización de estas guías también refuerza la necesidad de detectar el problema a tiempo. Realizar un perfil lipídico completo permite conocer los niveles de colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos, información clave para evaluar el riesgo cardiovascular.

Con ese diagnóstico, los profesionales pueden diseñar estrategias de prevención adaptadas a cada paciente. El objetivo no es solo tratar la enfermedad cuando aparece, sino evitar que la acumulación de placas de grasa en las arterias provoque daños irreversibles en el sistema circulatorio.

En definitiva, el nuevo enfoque en torno al colesterol LDL apunta a anticiparse al problema: identificar el riesgo, actuar a tiempo y reducir así la probabilidad de sufrir infartos o accidentes cerebrovasculares en el futuro.

En base a El Tiempo/GDA