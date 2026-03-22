Velas de miel: por qué se prenden los días 11 y 22 de cada mes y el ritual para atraer prosperidad

Las velas de miel tienen un propósito muy significativo para el esoterismo, además de tener una fragancia muy atractiva. Durante los días 11 y 22 de cada uno de los meses del año, muchas personas suelen realizar un ritual en el que prenden este tipo de velas aromáticas con un propósito muy definido.

Este tipo de velas, que son cruciales para este ritual, genera "un ambiente dulce, sorprendentemente natural y muy relajante", según explicó el portal Apicultura y Miel. Quienes las encienden durante las fechas mencionadas lo hacen para atraer prosperidad y abundancia.

Vela de miel encendida Foto: Unsplash

Según la tienda española Alma Esencias y Luz, los días 11 y 22 de cada mes, las personas tienen una "energía muy especial, ya que coinciden con los números maestros". Además, argumentó que la alta vibración de energía positiva puede potenciar la atracción de lo que las personas deseen.

También explicó que la vela aporta la energía de la abundancia y activa "la rueda energética de la prosperidad".

Paso a paso, cómo hacer el ritual con velas de miel

La tienda detalló los pasos para realizar el ritual y aprovechar los beneficios de las velas en estos dos días del mes. "Puedes comenzar el día realizando una pequeña limpieza energética, quemando incienso de Ruda o Romero. En caso de que te sea imposible encontrar cualquiera de estas dos, puedes encender incienso de sándalo o mirra", indicó.

Velas de miel Foto: Unsplash

Una vez que se encienden las varitas de incienso, se debe encender la vela de miel, explicó, pero antes se debe visualizar el propósito deseado. "Enciende la vela y deja que se consuma en el día", concluyó.