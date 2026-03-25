¿Hambre antes de dormir? Por qué cenar dos huevos cocidos es un muy buen truco para bajar de peso

Los huevos cocidos son una opción práctica, económica y saludable para incorporar en la alimentación diaria, ya que su preparación es simple: basta con hervirlos en agua hasta lograr una textura firme por fuera y suave por dentro.

Pueden consumirse solos o en rodajas para complementar ensaladas saludables, y de forma particular, distintos especialistas recomiendan incluirlos en la cena ligera. ¿A qué se debe esta recomendación?

¿Para qué sirve cenar huevo cocido?

"¿Qué vas a cenar amor?" - "Dos huevos cocidos". Foto: Unsplash.

De acuerdo con información difundida en divulgación médica, un huevo cocido aporta aproximadamente 77 calorías, proteínas de alta calidad (6 g) y grasas saludables (5 g), además de vitaminas, minerales y carotenoides. Esta combinación lo convierte en un alimento completo ideal antes de dormir.

Entre sus compuestos destacan la luteína y la zeaxantina, antioxidantes que pueden ayudar a reducir el riesgo de degeneración macular, una de las principales causas de pérdida de visión en adultos mayores.

Asimismo, las proteínas del huevo, junto con su aporte de vitamina D, contribuyen al desarrollo prenatal, favorecen la formación de huesos y el crecimiento, mientras que su contenido de colina beneficia la función cerebral.

Foto: Unsplash.

Por otro lado, este alimento ayuda a prolongar la sensación de saciedad, especialmente durante la noche, gracias a su alto contenido proteico. Al favorecer el control del apetito, el consumo de huevo cocido en la cena puede contribuir a la pérdida de peso. Además, al no contener carbohidratos, resulta adecuado para dietas bajas en grasas y planes de alimentación saludable.

Sin embargo, debido a los procesos metabólicos nocturnos, se recomienda moderar su consumo. En general, hasta 2 huevos al día pueden ser seguros para la mayoría de las personas, aunque en casos de colesterol alto o hipercolesterolemia familiar, se aconseja limitar la ingesta a 1 huevo diario.

¿Cómo hacerlos?

Foto: Unsplash.

Si buscás una cena rápida, nutritiva y fácil de preparar, podés optar por esta receta de huevos cocidos, ideal para acompañar con alimentos ricos en fibra como verduras o productos integrales.

Ingredientes:



2 huevos

1 chorrito de vinagre

1 pizca de sal

Agua (cantidad necesaria)

Preparación:

