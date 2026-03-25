¿Hambre antes de dormir? Por qué cenar dos huevos cocidos es un muy buen truco para bajar de peso
Una experta explica cómo la proteína del huevo regula tu metabolismo nocturno y evita los picos de hambre. Y no son los únicos beneficios que tienen los huevos cocidos.
Los huevos cocidos son una opción práctica, económica y saludable para incorporar en la alimentación diaria, ya que su preparación es simple: basta con hervirlos en agua hasta lograr una textura firme por fuera y suave por dentro.
Pueden consumirse solos o en rodajas para complementar ensaladas saludables, y de forma particular, distintos especialistas recomiendan incluirlos en la cena ligera. ¿A qué se debe esta recomendación?
¿Para qué sirve cenar huevo cocido?
De acuerdo con información difundida en divulgación médica, un huevo cocido aporta aproximadamente 77 calorías, proteínas de alta calidad (6 g) y grasas saludables (5 g), además de vitaminas, minerales y carotenoides. Esta combinación lo convierte en un alimento completo ideal antes de dormir.
Entre sus compuestos destacan la luteína y la zeaxantina, antioxidantes que pueden ayudar a reducir el riesgo de degeneración macular, una de las principales causas de pérdida de visión en adultos mayores.
Asimismo, las proteínas del huevo, junto con su aporte de vitamina D, contribuyen al desarrollo prenatal, favorecen la formación de huesos y el crecimiento, mientras que su contenido de colina beneficia la función cerebral.
Por otro lado, este alimento ayuda a prolongar la sensación de saciedad, especialmente durante la noche, gracias a su alto contenido proteico. Al favorecer el control del apetito, el consumo de huevo cocido en la cena puede contribuir a la pérdida de peso. Además, al no contener carbohidratos, resulta adecuado para dietas bajas en grasas y planes de alimentación saludable.
Sin embargo, debido a los procesos metabólicos nocturnos, se recomienda moderar su consumo. En general, hasta 2 huevos al día pueden ser seguros para la mayoría de las personas, aunque en casos de colesterol alto o hipercolesterolemia familiar, se aconseja limitar la ingesta a 1 huevo diario.
¿Cómo hacerlos?
Si buscás una cena rápida, nutritiva y fácil de preparar, podés optar por esta receta de huevos cocidos, ideal para acompañar con alimentos ricos en fibra como verduras o productos integrales.
Ingredientes:
- 2 huevos
- 1 chorrito de vinagre
- 1 pizca de sal
- Agua (cantidad necesaria)
Preparación:
- Colocá los huevos en una olla con cuidado.
- Cubrilos con agua.
- Si están fríos, agregá vinagre y sal para evitar que se rompan.
- Llevá a ebullición.
- Cuando hierva, bajá el fuego y cociná durante 10 minutos.
- Enfriá con agua fría para detener la cocción.
- Pelá y serví.
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