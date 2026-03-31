¿El fin de la air fryer? El nuevo aliado de la cocina saludable que tiene 18 funciones y ya es tendencia
Un nuevo dispositivo inteligente con tecnología de cocción sin aceite busca desplazar a la air fryer. Con 18 funciones y un diseño moderno, promete revolucionar la forma de cocinar en casa.
Se trata del último lanzamiento de la marca HDC: un horno smart con freidora de aire HAF-SO30LBK, un electrodoméstico multifunción que combina características de una air fryer, un horno tradicional y una vaporera en un único dispositivo compacto y de alta potencia.
Sus diferentes funciones y su diseño moderno y amigable con el usuario, permite realizar preparaciones prácticas, rápidas y balanceadas, además de otro tipo de comidas más elaboradas. Pizzas, carnes asadas, frutas deshidratadas o casi cualquier alimento frito sin aceite se puede hacer con este horno, reduciendo a la mitad el tiempo de cocción habitual.
Características del horno inteligente de HDC
El horno multifuncional smart HAF-SO30LBK opera con 1800 W de potencia y cuenta con una capacidad interior de 30 litros, que permite cocinar sin grasa adicional y con una eficiencia energética óptima. Gracias a su tecnología innovadora, posee una distribución uniforme del calor, lo que permite obtener una textura crujiente en el exterior y tierna en el interior.
Este electrodoméstico permite freír (sin aceite), hornear, asar, deshidratar alimentos y más, a través de una pantalla táctil donde se selecciona cualquiera de las 18 funcionalidades preestablecidas. El hecho de poder combinar dos programas de cocción de manera simultánea la hace ideal para lograr resultados precisos y de calidad profesional.
Especificidades del horno smart HDC
- Capacidad: 30 litros
- Potencia: 1800W
- Panel: pantalla táctil grande con perilla de selección de programas
- 18 programas de cocción preestablecidos
- Deshidratación: programa de deshidratación de 12 horas
- Temperatura: control de temperatura de 30 a 230 °C
- Temporizador: de 2 horas de cocción y de 8 horas para función de fermentación o mantener caliente las preparaciones
- Doble cocción: la función de doble cocción permite que el horno comience con uno de cinco programas preestablecidos y luego cambie automáticamente a un segundo programa (freír con aire, hornear, asar y mantener caliente)
- Puerta de 5 capas con doble vidrio para máximo ahorro energético
- Accesorios incluidos: rejilla para hornear, bandeja antiadherente, bandeja galvanizada, asadera para pizzas, canasta para freír, manipulador de bandeja
- Apagado automático
- Protección contra sobrecalentamiento
¿Cuáles son las 18 funciones del horno smart?
Las funciones de cocción que permite el horno smart HAF-SO30LBK son: air fry, papas, alas, pizza, carnes, cookies, snacks, vegetales, tostadas, hornear, rosquillas, rostizar, asar, deshidratar, precalentar, descongelar, calentar y recalentar.
Además, la marca HDC incluyó en este modelo moderno y versátil un sistema de seguridad que apaga automáticamente el dispositivo al finalizar el tiempo de cocción y así evitar accidentes en la cocina de sus usuarios.
El horno también cuenta con una función de autolimpieza que facilita su mantenimiento, permitiendo a los usuarios disfrutar de sus comidas sin preocuparse por el tiempo que lleva limpiar después de cocinar. Con estas innovaciones, HDC se posiciona como líder en el mercado de electrodomésticos inteligentes en Argentina.
