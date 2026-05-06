Guiso de carne casero con papas y verduras: el paso a paso para lograr sabor y textura cremosa

Preparar un guiso de carne no requiere técnicas complejas, pero sí respetar ciertos pasos clave que hacen la diferencia en el resultado final. El sellado previo de la carne y la elaboración son fundamentales para lograr un plato sabroso, con textura suave y una salsa bien integrada.

El proceso comienza con la elección de carne de res de corte tierno. Se corta en presas de aproximadamente 200 gramos —unas cinco en total— y se condimenta con sal y pimienta antes de llevarla a la cocción.

En una olla con aceite vegetal previamente caliente, las piezas se sellan durante cuatro a cinco minutos por cada lado. Este paso permite concentrar los jugos y potenciar el sabor del guiso. Una vez doradas, se retiran momentáneamente.

Mientras tanto, se pica una cebolla y medio morrón en cubos pequeños, y se agregan dos tomates pelados y sin semillas, cortados de manera irregular para facilitar su desintegración durante la cocción. Para ayudar a ablandar la carne, se puede incorporar una pequeña cantidad de bicarbonato.

Ingredientes para guiso. Imagen creada con IA

En la misma olla donde se selló la carne, se sofríen la cebolla, el morrón y el ajo durante seis a siete minutos a fuego medio, con sal y pimienta. Luego se suman los tomates y se cocina unos minutos más para integrar los sabores.

El guiso se aromatiza con tomillo y una hoja de laurel. A continuación, se reincorpora la carne y se desglasa con vino blanco o tinto, dejando que el alcohol se evapore antes de añadir caldo de pollo, de res o agua.

La preparación se cocina tapada durante unos 35 a 40 minutos. Diez minutos antes de finalizar, se agregan zanahorias en rodajas y papas peladas, cortadas en trozos de tamaño similar.

El resultado es un guiso de textura cremosa sin necesidad de espesantes adicionales. La carne se mantiene jugosa y las verduras aportan cuerpo a la preparación. Se sirve con arroz blanco y se termina con perejil picado, una combinación que permite aprovechar al máximo la salsa del plato.

En base a El Tiempo/GDA