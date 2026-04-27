Cómo evitar que las papas se pongan feas: un truco que cambiará tu forma de organizar la cocina

La papa, la cebolla y el ajo son ingredientes esenciales en la cocina diaria, presentes en una gran variedad de recetas. Sin embargo, pese a su uso habitual, pueden deteriorarse rápidamente si no se aplican técnicas adecuadas de conservación de alimentos.

Por eso, especialistas en gastronomía comparten recomendaciones clave para mantener su frescura por más tiempo. En este contexto, el chef español Jordi Cruz ofrece consejos prácticos sobre cómo almacenar papas, cebollas y ajos correctamente, haciendo especial énfasis en el estado de maduración de la papa.

Según explica, no todas deben guardarse de la misma manera, ya que su condición influye en cómo interactúan con otros alimentos. De acuerdo con su recomendación, cuando las papas verdes aún no han madurado, conviene colocarlas junto a las cebollas, ya que estas liberan etileno, un gas natural que acelera la maduración.

Papas Foto: Pixabay

En cambio, cuando las papas ya están en su punto ideal, es mejor separarlas de las cebollas y ubicarlas cerca del ajo, cuyos compuestos azufrados ayudan a frenar la germinación y prolongar su vida útil.

El correcto almacenamiento de alimentos como la papa, la cebolla y el ajo puede marcar una gran diferencia en su duración y calidad. Aunque suelen guardarse sin demasiada atención, pequeños cambios pueden evitar el deterioro prematuro y reducir el desperdicio de alimentos.

Cultivo de papa Britos Hermanos.

Consejos para conservar papa, cebolla y ajo

Cebollas y ajos. Foto: Archivo El País.

Guardar las papas verdes cerca de las cebollas para favorecer su maduración natural .

cerca de las para favorecer su . Separar las papas maduras de las cebollas para evitar la aparición de brotes .

de las cebollas para evitar la aparición de . Colocar los ajos cerca de las papas maduras para retrasar la germinación .

cerca de las papas maduras para retrasar la . Mantener estos alimentos en lugares frescos, secos y oscuros , condiciones ideales para su conservación .

, condiciones ideales para su . Revisarlos periódicamente para detectar humedad, cambios de color o deterioro.

En definitiva, no solo es importante elegir productos de calidad al momento de la compra, sino también aplicar buenas prácticas de conservación en el hogar. Con cuidados simples, es posible extender la frescura de los alimentos, optimizar su uso en la cocina y minimizar el desperdicio.