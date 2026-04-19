El truco de los franceses para el mejor puré de papas: el sencillo ingrediente que usan para que sea único

El puré de papas es uno de los acompañamientos más comúnes en las comidas de los uruguayos. Hay quienes lo preparan de manera simple, con leche y manteca y un poco de especias, y quienes optan por preparaciones más elaboradas como las que se pueden encontrar en restaurantes. Los franceses afirman que para que el puré quede más cremoso "el truco es añadir ajo confitado".

En Francia no se percibe al puré como un mero acompañamiento sino como otro plato con el cual deleitar a los comensales. La diferencia entre un puré bueno o malo (sobre todo en cantidades grandes) se nota según si está más líquido, grumoso o arenoso, pero lo ideal es que tenga una consistencia cremosa. Con el ajo confitado, los chefs franceses coinciden que siempre queda perfecto.

¿Cómo preparar el ajo confitado?

Confitar ajos es muy sencillo. Solo se debe cocinar los dientes de ajo a fuego lento con aceite de oliva o manteca, hasta que estén tiernos y con una textura que se pueda untar. De esta forma se suaviza el sabor intenso del ajo y resalta su sabor más dulce y ahumado, que se combina perfecto con las papas suaves del puré.

Cantidades exactas para un puré de papas de restaurante

Ingredientes



1 kg de papas

6 dientes de ajo confitado (preparado como se explicó anteriormente)

100 g de manteca

200 ml de leche caliente

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta a gusto

Preparación

Lo primero es confitar el ajo con la técnica ya mencionada. Una vez se obtengan dientes de ajo tiernos, éstos se apartan por un rato y se ponen a hervir las papas con piel en agua con sal. Deben quedar suaves. Después, cuando todavía estén calientes, se pelan para evitar que absorban agua.

Con las papas peladas, se las tritura junto con la leche caliente y la manteca. Debe quedar una masa homogénea y sin grumos. Por último, se añaden los ajos confitados al puré y sal y pimienta a gusto. La elaboración es muy fácil y realza completamente este plato, convirtiéndolo de acompañamiento a protagonista de la mesa.