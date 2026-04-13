Los chefs coinciden sobre cómo hacer la mejor tortilla: “Una cebolla, seis papas, seis huevos y 300 ml de aceite”

La tortilla de papas es uno de los platos más conocidos de España, pero muchos difieren sobre cómo debería prepararse. Debido a esta diversidad de opiniones acerca de cómo debería ser la tortilla perfecta, varios expertos compartieron su visión.

El eterno debate en torno a la tortilla española es si debe hacerse con o sin cebolla. El chef madrileño Nino Redruello ofreció su veredicto, indicándole al portal español Crónica Global que prefiere hacer la tortilla con cebolla. Redruello añade que esa elección responde a su gusto personal ya que la tortilla original se hace sin cebolla, pero sostiene que agregársela a la receta le brinda una textura más "melosa" y "equilibrada" si está bien trabajada.

Este referente de la cocina contemporánea de Madrid asegura que la clave está en cocinar las papas en aceite, utilizar huevos de calidad y ser cuidadoso con la integración de los ingredientes para alcanzar la textura cremosa deseada por dentro, indica Crónica Global.

Redruello explica que las papas deben ser pochadas antes de entrar al aceite. Una vez que doren, es clave dejar que reposen mientras se fríe la cebolla por separado. Luego, se debe mezclar la papa, la cebolla y los huevos batidos en un recipiente, y dejar que reposen cinco minutos. De esa mezcla, recomienda probar una cucharadita: “Si está lo bastante buena como para comértela a cucharadas, será una buena tortilla”, indicó Redruello.

Cómo hacer la tortilla de papas, según Nino Redruello

Ingredientes:



Seis papas agrias o de freír de tamaño mediano

o de freír de tamaño mediano Seis huevos camperos

camperos Tres yemas de huevo

Una cebolla blanca mediana

300 ml de aceite (200 para las papas y 100 para la cebolla)

(200 para las papas y 100 para la cebolla) Sal fina, a gusto

Tortilla de papa. Imagen de Antonio Cansino en Pixabay

Esta es la receta de la tortilla de papas del chef madrileño, paso por paso, según El País de Madrid:

Cortar las papas de manera homogénea. Pochar las papas y dejarlas dorar en una sartén antiadherente. Dejar reposar la papa. Pelar y cortar la cebolla. Freír en aceite a temperatura media hasta que quede dorada. Se baten los huevos y se sazonan. La papa y la cebolla se sazonan por separado. Se mezclan la papa, la cebolla y el huevo. Se deja reposar la mezcla cinco minutos. Se calienta la sartén y, una vez caliente, se añade un poco de aceite. Se vuelca la mezcla de la papa, la cebolla y el huevo. Se deja unos segundos, y vuelta y vuelta por cada lado. Tiene que quedar jugosa por dentro. Se deja reposar unos minutos antes de servirla.

Tortilla de papas. Foto: Canva.

Ventajas de esta receta para la tortilla de papas