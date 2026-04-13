Los chefs coinciden sobre cómo hacer la mejor tortilla: “Una cebolla, seis papas, seis huevos y 300 ml de aceite”
Aunque es uno de los platos más típicos de la cocina española, hay diversas opiniones respecto a la receta para lograr la tortilla perfecta. Un chef madrileño ofrece su versión.
La tortilla de papas es uno de los platos más conocidos de España, pero muchos difieren sobre cómo debería prepararse. Debido a esta diversidad de opiniones acerca de cómo debería ser la tortilla perfecta, varios expertos compartieron su visión.
El eterno debate en torno a la tortilla española es si debe hacerse con o sin cebolla. El chef madrileño Nino Redruello ofreció su veredicto, indicándole al portal español Crónica Global que prefiere hacer la tortilla con cebolla. Redruello añade que esa elección responde a su gusto personal ya que la tortilla original se hace sin cebolla, pero sostiene que agregársela a la receta le brinda una textura más "melosa" y "equilibrada" si está bien trabajada.
Este referente de la cocina contemporánea de Madrid asegura que la clave está en cocinar las papas en aceite, utilizar huevos de calidad y ser cuidadoso con la integración de los ingredientes para alcanzar la textura cremosa deseada por dentro, indica Crónica Global.
Redruello explica que las papas deben ser pochadas antes de entrar al aceite. Una vez que doren, es clave dejar que reposen mientras se fríe la cebolla por separado. Luego, se debe mezclar la papa, la cebolla y los huevos batidos en un recipiente, y dejar que reposen cinco minutos. De esa mezcla, recomienda probar una cucharadita: “Si está lo bastante buena como para comértela a cucharadas, será una buena tortilla”, indicó Redruello.
Cómo hacer la tortilla de papas, según Nino Redruello
Ingredientes:
- Seis papas agrias o de freír de tamaño mediano
- Seis huevos camperos
- Tres yemas de huevo
- Una cebolla blanca mediana
- 300 ml de aceite (200 para las papas y 100 para la cebolla)
- Sal fina, a gusto
Esta es la receta de la tortilla de papas del chef madrileño, paso por paso, según El País de Madrid:
- Cortar las papas de manera homogénea.
- Pochar las papas y dejarlas dorar en una sartén antiadherente.
- Dejar reposar la papa.
- Pelar y cortar la cebolla.
- Freír en aceite a temperatura media hasta que quede dorada.
- Se baten los huevos y se sazonan.
- La papa y la cebolla se sazonan por separado.
- Se mezclan la papa, la cebolla y el huevo.
- Se deja reposar la mezcla cinco minutos.
- Se calienta la sartén y, una vez caliente, se añade un poco de aceite.
- Se vuelca la mezcla de la papa, la cebolla y el huevo.
- Se deja unos segundos, y vuelta y vuelta por cada lado. Tiene que quedar jugosa por dentro.
- Se deja reposar unos minutos antes de servirla.
Ventajas de esta receta para la tortilla de papas
- Condiciones óptimas para la integración precisa de los ingredientes, lo que enriquece el sabor
- Permite lograr una textura melosa y equilibrada: la inclusión de la cebolla es clave para que el producto final sea cremoso
- Probar la mezcla de la papa, el huevo y la cebolla antes de llevarla a la sartén ayuda a controlar la calidad de la tortilla
- Aumenta las probabilidades de que la tortilla sea más consistente y pareja al llegar integrada a la sartén
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