Cómo hacer milanesas perfectas paso a paso: crocantes por fuera, jugosas por dentro y nada grasosas

Hay comidas que parecen simples, pero esconden más técnica de la que se cree. La milanesa es una de ellas. Presente en mesas familiares, viandas escolares y menús de restaurantes, suele fallar en tres puntos: queda aceitosa, pierde crocante o se seca por dentro.

Sin embargo, con algunos ajustes concretos, es posible lograr una milanesa equilibrada: dorada, crujiente y sabrosa, sin exceso de grasa.

El corte y el grosor: el punto de partida

Todo empieza en la carne. Lo ideal es elegir cortes tiernos y con poco nervio, y cortarlos finos pero no transparentes. Si quedan demasiado delgados, se secan; si son muy gruesos, cuesta que se cocinen parejo.

Un truco clave es emparejar el grosor con un pequeño golpe de maza, sin romper la fibra.

El empanado y descanso que marcan la diferencia

El clásico paso por harina, huevo y pan rallado tiene sus matices. La harina ayuda a que el huevo se adhiera mejor, pero no debe quedar en exceso. El huevo, por su parte, puede llevar un toque de sal, pimienta, ajo o perejil para sumar sabor desde la base.

El pan rallado define el resultado final: uno más grueso aporta mayor crocante. Para un extra, se puede mezclar con un poco de avena fina o incluso semillas.

Un detalle importante: presionar bien cada milanesa contra el pan rallado para que el rebozado se adhiera y no se despegue en la cocción.

Una vez empanadas, lo ideal es dejarlas reposar al menos 15–20 minutos en heladera. Este paso permite que el empanado se fije mejor y evita que se abra o se desprenda al freír.

Carne para milanesas. Foto: Freepik.

La fritura: temperatura justa y sin apuro

El error más común es freír con el aceite frío o saturar la sartén. El aceite debe estar caliente (alrededor de 170–180 °C): si está bajo, la milanesa absorbe grasa; si está demasiado alto, se dora rápido por fuera y queda cruda por dentro.

Otro punto clave es no amontonarlas. Freír de a pocas permite mantener la temperatura y lograr un dorado parejo.

Al retirarlas, es fundamental escurrirlas bien. Lo ideal es colocarlas sobre papel absorbente o, mejor aún, sobre una rejilla, para que no queden en contacto con el aceite residual.

Milanesa de carne con pure de papas. Foto: Archivo El País.

¿Fritas o al horno? Aunque la fritura da un resultado más clásico, también se pueden hacer al horno con muy buen resultado: horno fuerte, un hilo de aceite y darlas vuelta a mitad de cocción. No quedan iguales, pero sí más livianas.

Lograr milanesas perfectas no depende de ingredientes sofisticados, sino de técnica y atención a los detalles. Con estos pasos, un plato cotidiano puede ganar en textura, sabor y calidad.

Porque a veces, la diferencia no está en qué se cocina, sino en cómo se hace.