¿Se puede cocinar arroz y pasta en la freidora de aire? Métodos prácticos para ahorrar tiempo

El uso de la freidora de aire se fue instalando en los hogares como una alternativa práctica para cocinar. Lo que empezó como una opción para reemplazar frituras hoy se amplía a otros usos, incluyendo la preparación de alimentos básicos como arroz, pasta o papas, con el objetivo de ahorrar tiempo y evitar ensuciar demasiados utensilios.

Este electrodoméstico, que funciona mediante la circulación de aire caliente, ganó terreno sobre todo entre quienes buscan soluciones rápidas en la cocina. En ese contexto, empezaron a surgir métodos que apuntan a simplificar tanto la cocción como la limpieza posterior.

Cocinar sin ollas: métodos para arroz y pasta

Uno de los principales inconvenientes al preparar arroz o pasta de forma tradicional es la cantidad de utensilios que se utilizan y la limpieza que queda después. Frente a eso, el equipo de la start-up española Myrealfood propone una alternativa: cocinar directamente en un recipiente apto dentro de la freidora de aire.

Para el arroz, el procedimiento es simple. Se coloca una taza de arroz en un bol, se agregan dos tazas de agua y se lleva a la freidora durante 12 minutos a 200 °C. Una vez finalizado el tiempo, se retira con cuidado para evitar quemaduras.

En el caso de la pasta, el método es similar: se añade un vaso de pasta junto con un vaso de agua en un recipiente, se introduce en la freidora y se cocina a 200 °C durante 12 minutos. El tiempo puede variar según el tipo de pasta.

Estas técnicas se vuelven especialmente útiles para quienes practican “meal prepping”, es decir, preparan varias comidas con anticipación para la semana, ya que permiten reducir pasos y simplificar el proceso.

Foto: Freepik.

Papas listas en minutos

La freidora de aire también puede utilizarse para cocinar papas sin recurrir a una olla. El método consiste en lavar bien la papa, pincharla varias veces con un tenedor y envolverla en papel de cocina húmedo antes de llevarla al aparato.

Luego, se cocina a 180 °C durante unos seis minutos. En el caso de papas más grandes, el tiempo deberá ajustarse.

Mujer usa una freidora de aire en la cocina. Foto: Freepik/Inteligencia Artificial.

Una tendencia que crece en la cocina diaria

Más allá de estas técnicas, la freidora de aire sigue consolidándose como un aliado en la cocina doméstica. Su capacidad para preparar recetas tanto saladas como dulces con menos aceite y menos utensilios la posiciona como una herramienta versátil.

En esa línea, propuestas como la de Myrealfood apuntan a llevar su uso un paso más allá, incorporándola también en la preparación de alimentos básicos. La clave, según plantean, está en simplificar sin resignar practicidad, especialmente en rutinas donde el tiempo escasea.

En base a El Tiempo/GDA