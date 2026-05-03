Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Bienestar Nutrición

¿Cuántas bananas se pueden comer por día? Conocé la cantidad ideal y los beneficios de esta fruta

El consumo moderado de esta fuente de potasio y vitamina B6 favorece la recuperación muscular y la salud cardiovascular dentro de una dieta equilibrada y saludable. Se recomienda limitar su ingesta según la actividad física.

El País
El País
03/05/2026, 07:08
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Bananas.jpg
Bananas todos los días.
Foto: Pixnio.

La banana es una de las frutas más consumidas en todo el mundo y posee altos valores nutricionales, principalmente de potasio y vitamina B6. Se suele indicar que una o dos bananas al día son suficientes, con aportes de potasio, fibra y vitaminas, sin consumir calorías y azúcares de más.

Igualmente, el límite de consumo diario de esta fruta depende de las necesidades nutricionales y la cantidad de actividad física de cada persona. Así, la banana es un gran alimento que en su justa medida, aporta nutrientes esenciales a una dieta equilibrada. Es una opción versátil, que se puede consumir de distintas formas y en distintos momentos del día. Desde un complemento en el desayuno o una colación, hasta formar parte de preparaciones más elaboradas como panqueques, tortas o galletas. Suele ser utilizada en varias recetas saludables para sustituir el uso de harina y azúcar, dada su textura, espesor y dulce natural.

Cómo hacer panqueques sin harina: tres recetas fáciles y saludables con ingredientes que ya tenés en casa

Principales beneficios: potasio, energía rápida, deporte y saciedad

Además de su valor energético y su fácil digestión, la banana es un gran aliado de los deportistas al aportar al rendimiento físico y el mantenimiento de la masa muscular. Entre sus principales beneficios se encuentran:

  • Fuente de energía de rápida absorción gracias a sus carbohidratos naturales.
  • Contribuye al fortalecimiento muscular gracias a su alto contenido de potasio.
  • Favorece la digestión a través de su alto nivel de fibra.
  • Contribuye a la sensación de plenitud y saciedad.
  • Fuente natural de vitaminas como la B6 y la C.
  • Versatilidad que permite ser la base de varias preparaciones.
Panqueques de banana
Panqueques de banana.
Foto: Canva

Contraindicaciones y precauciones del consumo de banana

Si bien es una fruta completa y nutritiva, su consumo debe ser regulado, sobretodo en aquellas personas con restricciones alimenticias. Las precauciones a tomar frente a su consumo son:

  • En caso de diabetes, controlar la ingesta debido a sus valores de azúcar.
  • Moderar su consumo en personas con problemas renales debido al contenido de potasio.
  • No sustituirla por otras frutas esenciales de la dieta (siempre como complemento).
  • Evitar combinar su ingesta con otros alimentos muy azucarados.
  • Ajustar la cantidad según el nivel de actividad física.

Ideas de preparaciones sencillas con banana

Algunas ideas de recetas y preparaciones en base a banana son:

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar