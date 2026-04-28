El secreto para lograr el crocante perfecto para las papas fritas y que no se desarmen en el proceso

El método casero que hace que las papas fritas queden doraditas y crocantes se basa en un producto muy común que forma parte de todas las cocinas: el vinagre. Este ingrediente hace que las papas no se rompan durante su preparación, además de sellar la crocancia tan buscada.

Para que funcione este truco, se deben pasar las papas ya cortadas por vinagre antes de llevarlas a freír al sartén o la freidora. Esto genera que queden bien crujientes por fuera y suaves por dentro; el objetivo que todos buscan alcanzar. Además, la utilización del vinagre no altera el sabor de la papa, siempre y cuando se implemente en las proporciones adecuadas.

¿Para qué sirve el vinagre en las papas fritas?

Esta técnica tiene su fundamento en el comportamiento químico del ácido acétido: el componente principal del vinagre. Este ácido al interactuar con el agua disminuye su pH, actuando sobre la pectina de las células de la papa y fortaleciendo así su estructura interna.

Al obtener enlaces químicos más fuertes, las papas son más resistentes a las altas temperaturas y no se rompen durante la cocción. El vinagre también impacta sobre el almidón, que hace que migre hacia la superficie, generando una capa externa que mantiene la forma de la papa sin que se desarme, aún a temperaturas elevadas.

Otro beneficio del vinagre es que su acidez disminuye los azúcares de la superficie, promoviendo un dorado parejo para todas las papas de la sartén, y evitando que algunas se quemen.

Paso a paso: cómo utilizar de forma correcta el vinagre