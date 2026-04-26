El truco en la preparación de lentejas que usan los mejores chefs del mundo para un sabor único

Las lentejas son legumbres con alto valor nutricional, proporcionando una comida balanceada, llenadora y sabrosa, especialmente para comer en los días fríos. Son ricas en proteína, fibra, hierro, magnesio, zinc, potasio, entre otros minerales.

Hay varias formas de preparar lentejas, dependiendo si se trata de platos fríos o calientes, si se sirven como plato principal en un guiso o como topping en una ensalada. También se utilizan como base para hamburguesas vegetarianas (dado su alto valor proteíco), o en croquetas o albóndigas. Las lentejas son uno de los platos típicos de la comida española y los chefs vascos coinciden que su correcta preparación debe finalizar con un sofrito de tres ingredientes.

El secreto del sofrito: aceite, ajo y pimentón

Los reconocidos chefs Martín Berasategui, Karlos Arguiñano y David de Jorge (también conocido como Robin Food), que comparten en los medios sus secretos y tips en la cocina, coinciden que en el caso de las lentejas, se le debe añadir un sofrito de aceite de oliva, ajo y pimentón a la olla con las lentejas prontas.

Este sofrito consiste únicamente en calentar el aceite en una sartén, luego añadir láminas de ajo y dejarlas dorar para finalmente agregar el pimentón y sellar durante unos segundos. Este sofrito se agrega directamente a la olla de lentejas preparadas entre verduras y caldo. Es importante agregar la mezcla de tres ingredientes el tiempo justo para que las lentejas tomen el sabor, pero sin dejar que el ajo tome mucho calor.

Cómo evitar que las lentejas queden secas o aguadas

La clave para obtener las mejores lentejas comienzan desde la adquisición del producto. Deben estar frescas y almacenadas a temperatura ambiente. Las proporciones también son decisoras: Martín Berasategui, el chef con 12 estrellas Michelin, recomienda usar 75 gramos por 200 ml de agua para que no queden ni secas ni aguadas. Esto corresponde a una porción individual.

Algunos beneficios de comer lentejas