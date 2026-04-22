¿Lavás bien tus verduras? Enjuagarlas solo con agua no alcanza, mirá cómo y con qué desinfectarlas según su tipo
El error común al lavar la lechuga y otras verduras es emplear solo agua: descubrí técnicas de higiene para una cocina segura según el tipo de alimento
El lavado de verduras suele considerarse un paso básico en la cocina, pero no siempre se realiza de forma adecuada. Durante su cultivo, transporte y almacenamiento, estos alimentos pueden entrar en contacto con contaminantes que representan un riesgo para la salud. Estos agentes pueden provocar infecciones gastrointestinales y otros problemas si no se remueven antes de su consumo.
Aunque el agua ayuda a retirar parte de la suciedad visible, no siempre es suficiente para eliminar bacterias u otros contaminantes. Por eso, la desinfección es una práctica clave, incluso en productos que se compran empaquetados o en supermercados.
El método de desinfección varía según el tipo de verdura:
- Verduras de hoja (como lechuga, espinaca o rúcula): se recomienda lavarlas primero bajo el chorro de agua y luego dejarlas en remojo unos 15 minutos en una solución con vinagre. Después, enjuagar nuevamente.
- Verduras con cáscara (como papa, zanahoria o pepino): deben lavarse y cepillarse para eliminar restos de tierra. Luego se pueden sumergir en agua con bicarbonato y unas gotas de cloro apto para alimentos, antes de enjuagarlas.
- Verduras de piel lisa (como tomate o pimiento): se aconseja lavarlas con un producto desinfectante suave o jabón apto para alimentos y enjuagar muy bien.
Más allá del tipo de verdura, hay pautas generales que ayudan a reducir riesgos. Lavarse las manos antes de manipular alimentos, utilizar siempre agua potable, emplear desinfectantes adecuados para uso alimentario, respetar el tiempo de remojo (entre 5 y 10 minutos) y secar con utensilios limpios para evitar una nueva contaminación.
Desinfectar correctamente las verduras no solo mejora la higiene de las preparaciones, sino que también reduce la exposición a microorganismos potencialmente peligrosos. Incorporar este hábito de forma sistemática es una medida simple que contribuye de manera directa al cuidado de la salud, especialmente en alimentos que suelen consumirse crudos o con mínima cocción.
Con base en El Universal/GDA
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