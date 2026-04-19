Bebida de cúrcuma por la mañana: los cambios que podrías notar en tu organismo al incorporar la leche dorada

En los últimos años, la llamada “leche dorada” se volvió una de las bebidas más asociadas al bienestar cotidiano. Preparada a base de cúrcuma —y, en particular, de su compuesto activo, la curcumina—, suele recomendarse como un complemento natural para acompañar la alimentación, especialmente cuando se consume en ayunas.

Diversos estudios, entre ellos algunos presentados por la American Chemical Society, sugieren que incorporar la cúrcuma en bebidas puede favorecer su absorción en el organismo. Esto podría potenciar algunas de sus propiedades, principalmente vinculadas a la acción antioxidante y antiinflamatoria. Sin embargo, los especialistas coinciden en que sus efectos dependen tanto de la cantidad como de la forma de consumo, por lo que su impacto sigue siendo objeto de investigación.

En términos generales, incluir leche dorada de manera regular puede asociarse con ciertos beneficios. Por ejemplo, se le atribuye la capacidad de contribuir a la reducción de inflamaciones leves, apoyar los procesos digestivos y aportar compuestos que ayudan a proteger las células frente al estrés oxidativo. También se menciona su posible rol en el fortalecimiento del sistema inmunológico y en el acompañamiento de funciones metabólicas, siempre dentro de un estilo de vida saludable.

Cúrcuma, una de las especias con mayores beneficios para la salud Foto: Freepik

El momento del consumo también parece influir. Tomarla por la mañana, al comenzar el día, se vincula con una sensación de mayor equilibrio y con una activación progresiva del organismo tras el descanso nocturno. Algunas personas reportan una energía más sostenida, así como una mejor disposición para afrontar la jornada.

Más allá de estos efectos, uno de los aspectos más valorados es su integración en la rutina. Incorporar este tipo de hábitos puede favorecer una mayor conciencia sobre la alimentación y contribuir a sostener prácticas saludables en el tiempo.

Cúrcuma. Foto: Pexels.

La leche dorada no es una solución milagrosa, pero sí puede funcionar como un complemento interesante dentro de una dieta equilibrada. Su valor no radica únicamente en sus propiedades, sino también en el contexto en el que se incorpora: una rutina que prioriza el cuidado del cuerpo y el bienestar general.

Con base en El Tiempo/GDA