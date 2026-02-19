¿El ayuno intermitente sirve para bajar de peso? Lo que dice la ciencia según la revisión más grande hasta hoy

La revisión científica más amplia realizada hasta el momento sobre el ayuno intermitente concluye que esta práctica no es más efectiva para bajar de peso que seguir una dieta equilibrada tradicional o mejorar los hábitos de vida de forma sostenida. El análisis fue publicado por el Sistema Cochrane y evaluó 22 estudios que incluyeron a casi 2.000 adultos, con seguimientos de hasta 12 meses.

Los investigadores compararon estos esquemas con el asesoramiento nutricional habitual y con la ausencia de intervención, observando que el ayuno intermitente genera una pérdida de peso moderada en personas con sobrepeso u obesidad, pero sin diferencias relevantes frente a las recomendaciones alimentarias convencionales o la adopción de hábitos saludables.

Persona de pie sobre una balanza Foto: Freepik.

Las conclusiones señalan que, si bien el ayuno intermitente puede ser una alternativa válida para algunas personas, la evidencia disponible no respalda el entusiasmo que suele verse en redes sociales en torno a esta práctica. Los autores remarcan que todavía existen pocos estudios que evalúen sus efectos a largo plazo, lo que limita la posibilidad de hacer recomendaciones clínicas generales, especialmente cuando se trata de una condición crónica como la obesidad.

Además, advierten que los resultados no necesariamente se aplican de igual forma a toda la población. Factores como la edad, el sexo, el contexto sociocultural, el estilo de vida o la presencia de trastornos de la conducta alimentaria pueden influir de manera significativa en la respuesta a este tipo de estrategias.

La obesidad es uno de los principales desafíos de salud pública a nivel global. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, miles de millones de personas viven con sobrepeso u obesidad, una condición que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y otros problemas de salud.

Reloj y hombre desayunando. Foto: Freepik.

Especialistas en nutrición y endocrinología señalan que, cuando el ayuno intermitente se realiza de forma adecuada y bajo supervisión, puede inducir un estado de cetosis nutricional, asociado a efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Sin embargo, aclaran que esto no lo convierte en una solución universal.

La obesidad requiere un enfoque personalizado y sostenido en el tiempo. Lo que funciona para una persona puede no ser efectivo —o incluso recomendable— para otra. Por eso, los expertos coinciden en que cualquier estrategia para bajar de peso debe adaptarse a las características individuales, los hábitos cotidianos y las posibilidades reales de cada persona, siempre con acompañamiento profesional.

En ese sentido, más allá de modas o tendencias, la evidencia vuelve a poner el foco en lo esencial: una alimentación equilibrada, actividad física regular y cambios de hábitos que puedan mantenerse a largo plazo siguen siendo la base más sólida para cuidar la salud.

Con base en El Tiempo/GDA