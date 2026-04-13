Por qué agregar vinagre al sartén ayuda a lograr pechuga de pollo más jugosa y evitar que se reseque

La pechuga de pollo es una de las proteínas más utilizadas en la cocina por su versatilidad y bajo contenido de grasa. Sin embargo, también puede resultar difícil de cocinar, ya que es común que quede seca o dura si no se maneja correctamente.

Para evitarlo, existe un truco sencillo que incorpora vinagre y que puede ayudar a mejorar su textura. El objetivo es lograr una pechuga jugosa por dentro y suave por fuera, algo que muchas veces se complica debido a su bajo contenido graso.

La dietista y nutricionista Cristina Burgos, miembro de la Academia Española de Nutrición y Dietética, explica que el vinagre contiene ácido acético, un componente que en la cocina se utiliza tanto como conservante como para potenciar el sabor de los alimentos.

En particular, el vinagre de manzana aporta enzimas, antioxidantes, minerales como sodio y potasio, y otros ácidos orgánicos que pueden ayudar a ablandar la carne. Esto favorece que la pechuga de pollo quede más tierna y jugosa tras la cocción.

Pechuga de pollo. Foto: Commons.

Según la Fundación Española de la Nutrición, la pechuga es una de las partes más magras del pollo, lo que explica por qué tiende a secarse con facilidad al cocinarse. En ese sentido, el U.S. Department of Agriculture señala que los ácidos presentes en el vinagre de manzana pueden modificar la estructura de ciertos compuestos, especialmente las proteínas, lo que repercute en una mejor textura final.

Una de las formas más habituales de utilizarlo es a través de una marinada, combinando el vinagre con aceite de oliva, ajo, hierbas y especias, y dejando reposar el pollo durante algunas horas para potenciar el sabor y la textura.

Cucharada de vinagre. Foto: Freepik.

Sin embargo, cuando no hay tiempo para ese proceso, también se puede aplicar una pequeña cantidad de vinagre directamente en la sartén antes o durante la cocción. De este modo, sus ácidos comienzan a actuar de inmediato sobre las proteínas del pollo.

De acuerdo con el blog gastronómico Börekdys, cocinar proteínas con vinagre de manzana no solo contribuye a ablandarlas, sino que también puede facilitar su digestión, lo que se considera un beneficio adicional.

Así, incorporar este ingrediente en la cocción puede ser una alternativa práctica para mejorar el resultado final y lograr una pechuga más jugosa sin necesidad de preparaciones complejas.

En base a El Universal/GDA