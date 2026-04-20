Snack de garbanzos: propiedades nutricionales y la receta fácil para reemplazar ultraprocesados

En un contexto donde cada vez más personas buscan reemplazar los ultraprocesados por opciones más naturales, los garbanzos asados se posicionan como una alternativa simple, económica y nutritiva. Su textura crujiente y su facilidad de preparación los convirtieron en un snack saludable en auge dentro de las dietas equilibradas.

Las legumbres, y en particular los garbanzos, destacan por su perfil nutricional. Una porción de 100 gramos aporta alrededor de 9 gramos de proteína vegetal y entre 7 y 14 gramos de fibra, dos componentes clave para el funcionamiento del organismo.

Uno de los principales aportes de este alimento está vinculado a la salud digestiva. Su contenido de fibra favorece el tránsito intestinal y contribuye al equilibrio de la microbiota, un factor cada vez más asociado al bienestar general.

Garbanzos cocidos. Foto: Unsplash.

Además, esa misma fibra ayuda a prolongar la sensación de saciedad, lo que puede ser útil para regular el apetito y evitar el consumo excesivo de otros alimentos. A esto se suma su bajo índice glucémico, que permite mantener niveles de azúcar en sangre más estables.

Los garbanzos también son una fuente relevante de minerales como hierro, magnesio y potasio, además de vitaminas del grupo B, entre ellas el ácido fólico. Estos nutrientes participan en funciones esenciales como la producción de energía, la actividad muscular y el correcto funcionamiento del sistema nervioso. Su consumo habitual, especialmente dentro de una alimentación basada en productos de origen vegetal, también se asocia con beneficios para la salud cardiovascular.

Garbanzos. Foto: Pexels.

Cómo preparar garbanzos asados en casa

Una de las ventajas de este snack es que puede hacerse fácilmente en casa con pocos ingredientes y en menos de una hora. Para prepararlos, se necesitan aproximadamente 400 gramos de garbanzos cocidos, dos cucharadas de aceite (de oliva, girasol o maíz) y condimentos como sal, pimentón, comino y ajo en polvo.

El proceso comienza con el enjuague y secado completo de los garbanzos, un paso clave para lograr una textura crocante. Luego se mezclan con el aceite y las especias, y se distribuyen en una bandeja sin amontonarlos. Con el horno precalentado a 200 °C, se cocinan durante unos 40 minutos, removiéndolos periódicamente para asegurar un dorado uniforme. El punto ideal se alcanza cuando están bien crujientes.

Aunque se trata de una opción saludable, los especialistas recomiendan moderar el uso de sal y grasas durante su preparación para no alterar su perfil nutricional. Incorporados de forma regular, los garbanzos asados no solo aportan variedad a la dieta, sino que también pueden contribuir al bienestar digestivo y general, especialmente cuando se combinan con otros alimentos ricos en fibra como frutas, verduras y cereales integrales.

Con base en El Tiempo/GDA