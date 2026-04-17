La potente dupla natural de café y miel que ayuda a exfoliar tu piel y aporta antioxidantes a tu dieta

En la búsqueda de alternativas naturales para el cuidado del cuerpo, una mezcla simple empezó a ganar protagonismo: miel y café molido. Ya sea en la cocina o en el baño, esta combinación se volvió cada vez más popular por sus posibles beneficios tanto a nivel nutricional como estético.

El interés no es casual. Ambos ingredientes contienen compuestos con propiedades valoradas en el ámbito del bienestar. El café aporta antioxidantes y un efecto estimulante, mientras que la miel se destaca por su acción hidratante y sus cualidades antibacterianas. Juntos, forman una dupla versátil que muchas personas incorporan en su rutina diaria.

Tarro de miel casera. Foto: Freepik.

Uno de los usos más extendidos está en el cuidado de la piel. El café molido funciona como exfoliante natural, ayudando a eliminar células muertas y a mejorar la textura cutánea. La miel, por su parte, actúa como humectante, reteniendo la hidratación y aportando suavidad. Aplicados en conjunto, pueden contribuir a una piel más luminosa y menos reseca, especialmente si se usan de forma moderada.

En paralelo, la mezcla también se trasladó al consumo. Reemplazar el azúcar por miel en el café es una práctica cada vez más frecuente, no solo por el cambio en el sabor —más suave y menos amargo—, sino también por el aporte de ciertos nutrientes presentes en la miel, como enzimas y minerales. Aunque no se trata de un “alimento funcional” en sí mismo, puede ser una alternativa interesante dentro de una dieta equilibrada.

Además, algunas personas utilizan esta combinación como remedio casero, especialmente frente a molestias leves de garganta o tos seca. La preparación suele incluir café caliente con una o dos cucharaditas de miel, y en algunos casos se le agrega limón. Si bien no reemplaza un tratamiento médico, puede generar alivio momentáneo en contextos puntuales.

Café. Foto: Archivo.

Cómo usar la miel y el café

Para aplicaciones cosméticas, se recomienda mezclar partes iguales de miel y café molido hasta formar una pasta. Luego se aplica sobre la piel con movimientos suaves, se deja actuar unos minutos y se enjuaga con agua tibia. Este procedimiento no debería repetirse más de una o dos veces por semana para evitar irritaciones.

En cuanto al consumo, los especialistas sugieren optar por miel de buena calidad y evitar someterla a temperaturas excesivamente altas, ya que el calor puede alterar algunas de sus propiedades.

Como ocurre con muchas tendencias de bienestar, la clave está en el equilibrio. La combinación de miel y café puede aportar beneficios interesantes, pero su efectividad depende del contexto general: hábitos, alimentación y constancia. Más que una solución milagrosa, se trata de un recurso simple que, bien utilizado, puede sumar al cuidado cotidiano.

Con base en El Tiempo/GDA