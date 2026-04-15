Lenguaje corporal de los gatos: cómo interpretar cola, ojos y postura para entender emociones y señales

Quienes conviven con un gato saben que no necesita maullar para comunicarse. Un movimiento de la cola, la forma en que abre los ojos o la postura que adopta al descansar pueden decir mucho más de lo que parece. Comprender estas señales no solo fortalece el vínculo con la mascota, sino que también ayuda a detectar a tiempo estados de estrés, incomodidad o bienestar.

A diferencia de otros animales domésticos, los gatos combinan distintos gestos para expresar cómo se sienten. Su comunicación es sutil, pero constante, por lo que observar el conjunto de movimientos resulta clave para interpretar correctamente su comportamiento.

La cola es una de las señales más visibles. Cuando está levantada y relajada, suele indicar tranquilidad y confianza. Si se mueve de un lado a otro de forma rápida, puede reflejar irritación o tensión. En cambio, una cola erizada o inflada suele ser señal de miedo o de una reacción defensiva: el animal intenta parecer más grande frente a una posible amenaza. También puede enroscarla suavemente cuando se siente cómodo y seguro.

La mirada también aporta información. Un parpadeo lento suele interpretarse como una señal de confianza, incluso como una forma de saludo. Por el contrario, las pupilas muy dilatadas pueden indicar excitación, miedo o sorpresa, según el contexto. Si el gato fija la mirada de forma intensa y sin parpadear, es probable que esté en estado de alerta o evaluando una situación.

Foto: Commons.

La postura corporal es otro indicador importante. Un gato relajado suele acostarse de lado o mostrar el abdomen, lo que evidencia un alto nivel de confianza. Sin embargo, esto no siempre implica una invitación al contacto: en muchos casos simplemente está descansando y puede reaccionar si se siente invadido. Por otro lado, un cuerpo encorvado, con el lomo elevado y el pelaje erizado, suele indicar una actitud defensiva ante una posible amenaza.

Las orejas también ofrecen pistas claras. Cuando están orientadas hacia adelante, reflejan interés o curiosidad. Si se giran hacia atrás o se pegan a la cabeza, pueden señalar molestia, miedo o incomodidad. A estos signos se suman otros gestos más sutiles, como el movimiento de los bigotes, la posición de la cabeza o la forma en que se acerca a las personas.

Foto: Commons.

Interpretar correctamente a un gato implica considerar el contexto general. Un mismo gesto puede tener distintos significados según el entorno, la situación y la personalidad del animal.

Aprender a leer este lenguaje no solo mejora la convivencia, sino que también permite responder mejor a sus necesidades y contribuir a su bienestar.

En base a El Tiempo/GDA