¿Por qué los gatos eligen a una persona? La ciencia detrás del apego seguro y la confianza felina

La creencia de que los gatos “eligen” a su dueño suele interpretarse como una idea romántica, pero no es algo lejos de la realidad y, de hecho, responde a mecanismos complejos. Lejos de tratarse de una decisión azarosa, el vínculo que estos felinos establecen con las personas está ligado a cómo perciben la seguridad y la confianza en su entorno.

El veterinario Carlos Gutiérrez explica que pueden mostrar preferencias claras por determinados individuos, aunque esto no ocurre por casualidad. Diversos estudios indican que los gatos buscan en los humanos un tipo de relación conocido como “apego seguro”, similar al que se observa en otros vínculos afectivos. En ese esquema, identifican a una persona como una figura que les brinda protección y estabilidad.

Más que alimento, lo que encuentran las mascotas en ese vínculo es una referencia de tranquilidad. Según el especialista, el animal tiende a acercarse a quien le ofrece un entorno predecible, sin amenazas, donde puede relajarse y sentirse resguardado.

Mujer abraza fuerte a su gato con ternura. Foto: Freepik.

El desarrollo de esta confianza comienza temprano. Existe una etapa clave en las primeras semanas de vida —entre la segunda y la séptima— en la que los cachorros son especialmente receptivos. Durante ese período, las interacciones positivas con humanos aumentan la probabilidad de que, en la adultez, busquen contacto y compañía.

Aun así, la falta de socialización en esa fase no impide generar vínculos más adelante. Simplemente implica que el proceso puede ser más lento y requerir mayor paciencia.

Personalidad de los gatos y factores biológicos

El comportamiento de cada gato no es uniforme. La genética también influye en su forma de relacionarse: ciertos rasgos, como la curiosidad o la sociabilidad, pueden heredarse. Además, algunas características propias de cada raza marcan diferencias. Por ejemplo, los siameses suelen ser más expresivos y demandantes de atención, mientras que los persas tienden a ser más tranquilos y reservados.

La idea de que un gato “elige” puede llevar a equívocos, sobre todo en contextos de adopción. Muchas personas se inclinan por los animales que se acercan de inmediato, pero aquellos que se muestran más cautelosos también pueden construir lazos sólidos. En muchos casos, solo necesitan más tiempo para sentirse seguros.

Gato anaranjado y blanco. Foto: Unsplash.

Los gatos cuentan con una notable capacidad de adaptación, lo que les permite convivir tanto con humanos como con otros animales o incluso mantener cierta independencia. Cuando llegan a un hogar nuevo, atraviesan un período de ajuste en el que exploran el espacio y definen sus zonas de confort.

Los especialistas recomiendan respetar los tiempos del animal, evitar forzar el contacto y ofrecerle lugares tranquilos donde pueda refugiarse. Las experiencias positivas —como el juego o las caricias cuando el gato las busca— son clave para consolidar la relación.

Entender estos procesos permite dejar de lado la idea de que los gatos son completamente independientes. Aunque cada uno tenga su forma particular de vincularse, pueden desarrollar relaciones profundas con quienes les brindan seguridad y un entorno confiable.

Con base en El Tiempo/GDA