Señales de que tu perro o gato está envejeciendo: qué cambios son normales y cuándo preocuparse

Convivir con una mascota es, también, aprender a acompañar el paso del tiempo. Perros y gatos no envejecen de un día para el otro: lo hacen de forma gradual, casi imperceptible al principio, en pequeños gestos cotidianos que muchas veces se confunden con simples “mañas”. Sin embargo, reconocer esos cambios a tiempo es clave para brindarles una mejor calidad de vida en su etapa senior.

Después de entender a qué edad se considera mayor a una mascota, la pregunta que sigue es inevitable: ¿cómo me doy cuenta de que está envejeciendo? La respuesta no siempre es evidente, pero hay señales físicas y de comportamiento que funcionan como guía.

Más lentos, pero no menos presentes

Uno de los primeros indicios suele ser la disminución de la energía. Ese perro que antes corría sin parar puede empezar a cansarse más rápido o preferir paseos más cortos. En los gatos, el cambio puede verse en una menor actividad o en largas horas de descanso.

Este enlentecimiento es esperable: el cuerpo ya no responde igual. Sin embargo, cuando aparece rigidez, dificultad para levantarse o rechazo al movimiento, puede haber dolor articular detrás y conviene consultar.

Cambios en el sueño y en las rutinas

Las mascotas mayores tienden a dormir más, pero también pueden modificar sus horarios. Algunos perros se despiertan durante la noche o se muestran inquietos sin motivo aparente. En gatos, es común que aumente la actividad nocturna.

Estos cambios pueden ser normales, pero si vienen acompañados de desorientación, vocalizaciones excesivas o conductas repetitivas, podrían indicar un deterioro cognitivo asociado a la edad.

Foto: Commons.

El apetito ya no es el mismo

Comer menos —o, en algunos casos, más— es otra señal frecuente. También pueden aparecer dificultades para masticar o preferencia por alimentos más blandos.

La clave está en observar: una variación leve puede ser parte del proceso de envejecimiento, pero la pérdida de peso, el rechazo persistente de la comida o los cambios bruscos deben ser evaluados por un veterinario.

El cuerpo habla: peso, pelaje y movilidad

El paso del tiempo también se refleja en lo físico. Es habitual que el pelaje pierda brillo, que aparezcan canas (sobre todo en perros) o que la piel se vuelva más sensible.

Además, pueden darse cambios en el peso —tanto aumento como descenso— y en la masa muscular. La movilidad se vuelve más limitada, y actividades simples como subir escaleras o saltar a un sillón pueden transformarse en un desafío.

Foto: Commons.

Conductas que cambian

El envejecimiento también impacta en el comportamiento. Mascotas más tolerantes pueden volverse irritables, o al revés: animales independientes que buscan más contacto y cercanía.

En gatos, es frecuente que disminuya el acicalamiento. En perros, pueden aparecer olvidos en hábitos ya adquiridos, como hacer sus necesidades fuera de lugar.

Lejos de ser “caprichos”, estos cambios suelen tener una explicación física o emocional.

¿Cuándo preocuparse?

No todo cambio implica un problema, pero hay señales que merecen atención:



Pérdida de peso sin causa aparente

Dificultad marcada para moverse

Desorientación o confusión frecuente

Cambios bruscos en el apetito o en el consumo de agua

Quejidos, irritabilidad o aislamiento

Ante cualquiera de estos signos, la consulta veterinaria es fundamental. Detectar a tiempo posibles enfermedades puede marcar una gran diferencia.

Perro y gato descansando. Foto: Freepik/IA.

Acompañar también es cuidar

La vejez no es una enfermedad: es una etapa. Y como tal, requiere ajustes, paciencia y, sobre todo, presencia. Adaptar los espacios, ofrecer una alimentación adecuada, respetar sus tiempos y sostener rutinas previsibles son formas concretas de mejorar su bienestar.

Pero hay algo que no cambia: el vínculo. Ese lazo que se construyó a lo largo de los años se vuelve, en esta etapa, aún más profundo. Porque si algo enseñan perros y gatos es que el amor no entiende de edades, pero sí de cuidados.

Acompañarlos en su vejez es, en definitiva, una forma de agradecer todo lo que nos dieron.