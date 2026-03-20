Por qué no debes cambiarle la comida a tu perro o gato de forma brusca y cómo hacerlo bien

Cambiar el alimento de una mascota puede parecer una decisión sencilla, pero se trata de un proceso que debe hacerse con cuidado. Tanto en perros como en gatos, una modificación brusca en la dieta puede provocar molestias digestivas, rechazo del alimento e incluso complicaciones que requieran consulta veterinaria.

Aunque muchos tutores creen que sus mascotas necesitan variar la comida por aburrimiento, lo cierto es que el cambio suele responder a razones más importantes. Puede tener que ver con la etapa de vida —las necesidades nutricionales no son las mismas en cachorros que en adultos—, el control de peso, la salud —enfermedades como diabetes, problemas renales o alergias—, el nivel de actividad física, la esterilización —que puede modificar los requerimientos energéticos— o factores económicos o de calidad del alimento.

Una dieta adecuada suele reflejarse en signos visibles: piel saludable, pelaje brillante y buena condición general. Sin embargo, el sistema digestivo de los animales necesita adaptarse progresivamente a un nuevo alimento. Un cambio repentino puede generar vómitos, diarrea o heces blandas, gases, indigestión o rechazo del alimento.

Perro y gato descansando. Foto: Freepik/IA.

Según la Asociación Estadounidense de Hospitales de Animales, aunque algunos animales toleran bien estos cambios, otros pueden presentar síntomas más intensos, especialmente los gatos. La forma más segura de cambiar el alimento es de manera gradual, mezclando el concentrado anterior con el nuevo durante aproximadamente una semana:



Días 1 y 2: 75 % alimento anterior + 25 % nuevo

Días 3 y 4: 50 % y 50 %

Días 5 y 6: 25 % anterior + 75 % nuevo

Día 7 en adelante: 100 % del alimento nuevo

En los gatos, el proceso puede ser más complejo debido a la neofobia, es decir, el rechazo a lo nuevo. Para facilitar la transición, se recomienda ofrecer el alimento nuevo y el anterior en recipientes separados, no forzar al animal a comer y vigilar su ingesta.

Gato anaranjado y blanco. Foto: Unsplash.

El cambio no solo implica modificar la marca o tipo de alimento. También es importante:



Mantener la cantidad adecuada de ración .

. Respetar los horarios de alimentación.

Ofrecer la comida en el mismo lugar.

Observar cualquier cambio en el comportamiento o la digestión.

Adaptar la dieta de una mascota requiere tiempo, observación y, en muchos casos, asesoramiento profesional. Un proceso bien hecho no solo evita problemas digestivos, sino que contribuye al bienestar general de perros y gatos a largo plazo.

Con base en El Tiempo/GDA