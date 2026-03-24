Cuándo el mal aliento en mascotas es una señal de alerta y por qué no alcanza con un snack dental

El mal aliento en mascotas suele minimizarse y asociarse a una cuestión estética o de higiene dental, fácil de resolver con productos específicos. Sin embargo, cuando este síntoma se mantiene en el tiempo, puede estar indicando algo más profundo.

Veterinarios alertan que el mal olor persistente no debe naturalizarse, ya que podría ser la primera señal de problemas de salud más complejos.

Más que una cuestión de higiene

En redes sociales se ha instalado la idea de que el mal aliento en perros y gatos se soluciona con snacks o productos de cuidado bucal. Esta mirada simplificada, impulsada por soluciones rápidas, contribuye a restarle importancia a un signo que, en muchos casos, requiere evaluación clínica. Especialistas en salud veterinaria insisten en que el foco no debe ponerse solo en tapar el olor, sino en entender su origen.

El aliento desagradable puede ser una manifestación temprana de enfermedades bucales, como gingivitis o acumulación de sarro. Si no se tratan a tiempo, estas afecciones pueden avanzar y comprometer otras áreas del organismo. Por eso, detectar a tiempo cambios en la salud oral de las mascotas resulta clave para evitar complicaciones mayores.

Riesgos que van más allá de la boca

Las infecciones en la cavidad oral no siempre quedan localizadas. Según advierten profesionales, pueden diseminarse y afectar órganos como el corazón o los riñones, impactando en la salud general de las mascotas. En algunos casos, incluso pueden derivar en alteraciones en el sistema sanguíneo, lo que aumenta el riesgo y complejiza el tratamiento.

Entre las señales de alerta más frecuentes se encuentran el mal aliento persistente, encías inflamadas o enrojecidas, sangrado y cambios en el apetito. Cuando estos síntomas aparecen o se sostienen en el tiempo, lo más recomendable es consultar con un veterinario para una evaluación completa y un diagnóstico adecuado.

Gato. Foto: Pickpik.

Ignorar estas señales o intentar disimularlas con productos puede retrasar la detección de una enfermedad sistémica. La prevención y el control periódico son fundamentales: en salud animal, como en humanos, llegar a tiempo hace la diferencia.

En base a El Tiempo/GDA