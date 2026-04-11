Gatos en la calle: veterinarios advierten por los "peligros invisibles" que pueden acortar su vida a siete años

El veterinario Carlos Gutiérrez afirma que los gatos deben permanecer y ser cuidados en espacios interiores, para protegerlos de los peligros de estar solos afuera. Esto se vincula directamente con el debate sobre si los gatos son mascotas para vivir dentro del hogar o pueden salir solos a la calle, un tema que sigue generando controversia.

"Estoy completamente en contra de que nuestros gatos salgan a la calle sin supervisión, sobre todo en entornos urbanos", expresó. Como profesional y desde su experiencia cuidando animales, Gutiérrez desmantela los mitos sobre las "necesidades" de los felinos y se centra en los riesgos reales a los que se exponen cuando salen al exterior.

El instinto de los gatos

Se cree que los gatos tienen una necesidad e instinto de cazar y explorar. Pero la realidad es que estos animales llevan siglos evolucionando y adaptándose a convivir con los humanos en busca de protección y alimento. Como explica Gutiérrez, "no podemos idealizar que un gato doméstico va a vivir mejor en la naturaleza".

Esto no se trata de una opinión y los datos lo comprueban. Mientras un gato que vive dentro de una casa puede alcanzar una esperanza de vida de 15 años, la de un gato que pasa más tiempo en la calle que en el espacio interior, se reduce aproximadamente a la mitad, unos siete años aproximadamente.

Para un gato la calle es más peligrosa de lo que parece

El veterinario explica que los gatos no están preparados para vivir por sí solos en entornos urbanos. Los riesgos de ser atropellados, envenenados o experimentar caídas desde distintas alturas, son vez mayores. Al haber un movimiento agitado en la ciudad, con gran flujo de autos y construcciones, con veredas cada vez más repletas, es peligroso que los gatos circulen con libertad.

Gato entre flores. Foto: Pixabay

A esto se suma la amenaza de otros gatos que se puedan encontrar en la calle. Como son animales muy territoriales, al cruzarse en un mismo lugar, se pueden percibir mutuamente como rivales, causando conflictos y agresiones. También, corren el riesgo de contagio de enfermedades infecciosas. Gutiérrez afirma que mientras algunas infecciones se pueden prevenir con vacunas, "hay otras como la inmunodeficiencia, que son parasitarias".

¿Cómo tratar con un gato en el hogar?

Los gatos buscan entretenerse por naturaleza. Pero al estar en la calle no lo hacen ya que están en constante estado de alerta. Por eso es que se debe enriquecer el entorno doméstico: "Si nuestro gato es un animal explorador, le tendremos que dar las opciones dentro de casa para que pueda explorar", acota Gutiérrez.

Esto se traduce en organizar la casa (en la medida de lo posible) de forma tal que al gato le sea cómodo estar allí, ofreciendo distintas alturas, rascadores, escondites y dedicarle tiempo diario a jugar con él. Además, espacios para lograr observar las curiosidades del exterior son cruciales para que el gato se entretenga por tiempo prolongado y sin riesgo alguno. También pueden pasear por la calle con arnés, aunque no todos se dejan (ya que les puede resultar incómodo) y tendría que ser en zonas tranquilas, sin mucho movimiento.