¿Por qué un gato maúlla si tiene comida? Claves para entender este comportamiento felino

El maullido en gatos cuando tienen el plato lleno suele generar confusión en quienes conviven con ellos. Sin embargo, este comportamiento no siempre está vinculado al hambre.

Investigaciones señalan que los gatos domésticos utilizan la vocalización como una forma de comunicación con las personas, además de expresar necesidades emocionales o reacciones al entorno.

Una forma de comunicarse con humanos

La convivencia con gatos domésticos ha modificado sus hábitos de comunicación. Un estudio de la Universidad de Sussex indica que los gatos adultos emplean el maullido principalmente para interactuar con humanos, ya que en estado salvaje esta conducta es poco frecuente. Es decir, el maullido persistente funciona como una herramienta aprendida para captar atención.

En este sentido, aunque haya comida disponible, el gato puede maullar porque busca interacción. La repetición de este comportamiento suele reforzarse cuando obtiene respuesta, consolidando un patrón de comunicación felina adaptado al entorno humano.

Gato. Foto: Needpix.

Búsqueda de atención y vínculo

Una de las causas más habituales del maullido en gatos es la necesidad de contacto. Cuando el animal pasa tiempo solo o carece de estímulos, puede vocalizar para reclamar juego, compañía o simplemente presencia. En estos casos, la búsqueda de atención pesa más que la alimentación.

Además, los gatos tienen la capacidad de ajustar sus vocalizaciones según la reacción que reciben. Esta adaptación fortalece el vínculo con sus dueños y convierte al maullido en una herramienta eficaz de interacción social.

Estrés y cambios en el entorno

El estrés en gatos también puede manifestarse a través de maullidos frecuentes. Cambios en la rutina, mudanzas, nuevos integrantes en el hogar o modificaciones en el espacio pueden generar incomodidad. Investigadores de la Universidad de Milán advierten que muchas veces estas señales no son interpretadas correctamente.

El tipo de sonido también aporta pistas: los maullidos graves pueden indicar molestia o frustración, mientras que los más agudos suelen relacionarse con urgencia o demanda. Comprender estas diferencias ayuda a interpretar mejor el comportamiento felino.

Incluso han surgido aplicaciones como MeowTalk, que intentan traducir los sonidos en mensajes. No obstante, especialistas advierten que estas herramientas tienen limitaciones, ya que el significado del maullido depende del contexto individual de cada animal.

Foto: Unsplash.

Mirar más allá del sonido

Para entender el lenguaje de los gatos, no alcanza con escuchar. La observación del cuerpo es clave: la posición de la cola, el movimiento de las orejas o la dilatación de las pupilas brindan información sobre su estado emocional. Un maullido persistente debe analizarse en conjunto con estas señales.

Con el tiempo, la convivencia permite reconocer patrones propios de cada gato. Este aprendizaje facilita identificar si el maullido responde a hambre, aburrimiento, estrés o simplemente a una forma habitual de comunicación con humanos, mejorando así el bienestar del animal y la relación con su entorno.

En base a El Tiempo/GDA