¿Cuánto tiempo puede quedarse solo un gato en casa? Claves para viajar sin poner en riesgo su bienestar

Planificar un viaje implica resolver una pregunta clave para quienes conviven con gatos: ¿cuánto tiempo pueden quedarse solos sin comprometer su salud? Aunque existe la idea instalada de que los felinos son autosuficientes, especialistas en medicina veterinaria advierten que la ausencia prolongada puede afectar tanto su estado físico como emocional.

Según la American Veterinary Medical Association (AVMA), dejar a un gato solo por demasiado tiempo puede derivar en episodios de ansiedad y aumentar el riesgo de accidentes dentro del hogar. Por eso, no hay una única respuesta: todo depende de la edad, el estado de salud y el entorno del animal.

Cuánto tiempo puede estar solo un gato

Los límites varían según la etapa de vida. No es lo mismo un cachorro que un gato adulto, y esa diferencia es clave al momento de organizar una salida:

Los gatitos menores de cuatro meses requieren atención constante y no deberían quedar solos más de dos a cuatro horas. En esta etapa necesitan alimentarse seguido y supervisión permanente.

Entre los cuatro y seis meses, el margen se amplía levemente, con un máximo de cinco horas de soledad.

En el caso de gatos jóvenes, de seis meses a un año, pueden tolerar hasta ocho horas, un período que suele coincidir con una jornada laboral.

Los gatos adultos sanos, en tanto, pueden quedarse solos entre 24 y 48 horas como límite máximo, siempre que cuenten con comida, agua y un entorno adecuado. Superar ese plazo incrementa los riesgos: desde agua contaminada hasta conductas peligrosas producto del estrés o el aburrimiento.

Gato Naranja Foto: Canva

Cómo preparar la casa antes de viajar

Si no queda otra que ausentarse, la clave está en anticiparse. Organizaciones como International Cat Care remarcan que el entorno debe adaptarse para minimizar cualquier impacto negativo.

Es fundamental dejar varias fuentes de agua distribuidas en la casa, para evitar que el animal se quede sin acceso si algún recipiente se vuelca. También es recomendable usar dispensadores automáticos de comida que ayuden a sostener su rutina.

La higiene es otro punto sensible: disponer de más de una caja de arena evita problemas, ya que muchos gatos rechazan los areneros sucios, lo que puede derivar en trastornos urinarios o conductas inapropiadas.

Gato. Foto: Pickpik.

A esto se suma el enriquecimiento ambiental. Dejar juguetes o rascadores disponibles ayuda a canalizar la energía y reducir el estrés, siempre evitando elementos que puedan resultar peligrosos.

Antes de salir, conviene revisar que no haya ventanas abiertas ni plantas tóxicas al alcance. Y si el viaje supera las 24 horas, los especialistas coinciden en algo: es necesario que alguien de confianza pase por la casa, renueve el agua, limpie la arena y tenga un mínimo de interacción con el animal.

La soledad prolongada no es inocua. Además de los efectos físicos, puede impactar en el comportamiento del gato, que muchas veces expresa su malestar con maullidos excesivos o conductas destructivas cuando su dueño regresa.

En base a El Tiempo/GDA