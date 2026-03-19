¿Qué hacen los gatos cuando están solos en casa? Señales de estrés y consejos de expertos en conducta

Aunque suelen tener fama de autosuficientes, los gatos no siempre viven la soledad de la misma manera. Su reacción al quedarse solos en casa depende en gran medida de su personalidad, su edad y, sobre todo, del vínculo que hayan desarrollado con sus cuidadores. Especialistas en comportamiento animal coinciden en que la ausencia humana puede impactar en el bienestar emocional del felino.

Mientras algunos atraviesan esas horas sin inconvenientes, otros pueden manifestar señales de estrés si no están habituados a esa situación. La médica veterinaria Stefanía Pineda, dedicada al área de conducta animal, señala que no hay una única respuesta: cada gato reacciona distinto frente a la falta de compañía, en función de su historia, su estado de salud y su temperamento.

Qué hacen los gatos cuando están solos

En muchos casos, la escena es bastante simple: descanso. Los gatos pueden dormir gran parte del día, por lo que aprovechan esos momentos para dormir, comer o hidratarse sin mayores alteraciones.

Otros, en cambio, se mantienen activos. Es habitual que recorran la casa, se detengan a mirar por la ventana o interactúen con objetos y juguetes disponibles en su entorno. Este tipo de conductas forman parte de su comportamiento exploratorio natural.

Gato descansa sobre la cama. Foto: Unplash.

El panorama cambia cuando el animal no está acostumbrado a quedarse solo o tiene un apego muy fuerte con su dueño. En esos casos pueden aparecer señales de incomodidad o estrés. Algunas de las más comunes son:



Maullidos frecuentes o insistentes.

frecuentes o insistentes. Cambios en la conducta habitual.

Mayor demanda de atención al regreso del humano.

Aunque los gatos suelen ser más independientes que otros animales domésticos, los especialistas advierten que períodos prolongados sin estímulos pueden afectar su bienestar. Para facilitar la adaptación, recomiendan:



Mantener horarios regulares de alimentación y juego.

Asegurar acceso a agua y comida durante la ausencia.

Dejar juguetes o espacios que estimulen su curiosidad.

Generar una rutina previsible y un entorno enriquecido puede marcar una diferencia importante.

Mujer abraza fuerte a su gato con ternura. Foto: Freepik.

Cuando un gato logra adaptarse a estos momentos sin compañía, los efectos suelen ser positivos. Reduce el estrés asociado a la ausencia del cuidador, mantiene hábitos más estables y mejora su bienestar emocional general. Entender cómo reacciona cada gato doméstico ante la soledad permite ajustar el entorno y las rutinas para que esa experiencia sea lo más llevadera posible.

Con base en El Tiempo/GDA