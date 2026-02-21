Tu gato podría estar expuesto a un químico silencioso dentro de casa: por qué vivir encerrados los afecta más

Un estudio internacional puso el foco en un detalle poco visible del entorno doméstico: los gatos que viven exclusivamente en interiores presentan niveles más altos de bisfenol A (BPA) en el pelo que aquellos que pasan parte de su tiempo al aire libre. El hallazgo sugiere una exposición constante a este compuesto químico dentro del hogar.

El BPA es una sustancia sintetizada a fines del siglo XIX y utilizada desde la década de 1930 como plastificante en la fabricación de plásticos de policarbonato. Hoy está presente en una enorme variedad de objetos de uso cotidiano: envases de alimentos, botellas reutilizables, electrodomésticos, dispositivos electrónicos, muebles, alfombras, pinturas y barnices, entre muchos otros. Su producción anual supera los miles de millones de toneladas, lo que ha facilitado su liberación sostenida en el ambiente.

Niña en la cama con su gato Foto: Freepik

Debido a su similitud estructural con los estrógenos, el BPA actúa como un disruptor endocrino, capaz de interferir con la regulación hormonal en humanos y animales. Con el objetivo de evaluar la exposición crónica a este compuesto en gatos, un equipo internacional analizó por primera vez muestras de pelo de 70 gatos clínicamente sanos, de entre 1 y 15 años, que no pertenecían a razas puras.

Los resultados mostraron que el 97 % de las muestras contenía BPA por encima del límite de detección. Al comparar estilos de vida, las diferencias fueron claras. Los gatos que vivían exclusivamente en interiores presentaron concentraciones significativamente más altas que aquellos con acceso al exterior. Para los investigadores, esto refuerza la idea de que el entorno doméstico —electrodomésticos, muebles, alfombras y otros objetos— constituye una fuente relevante de exposición al BPA.

En cuanto a la condición corporal, un dato llamó la atención: los gatos con peso normal presentaron niveles más altos de BPA en el pelo que aquellos con obesidad, un resultado que aún no tiene una explicación clara y que abre nuevas preguntas sobre el metabolismo de este compuesto en felinos.

Los autores concluyen que la estrecha convivencia entre gatos y humanos implica una exposición compartida a contaminantes ambientales como el BPA. Además del hogar, señalan como posibles fuentes los alimentos comerciales para mascotas, juguetes y productos cosméticos de uso animal.

Un hombre juega con su gato Foto: Freepik

Qué es el bisfenol A y por qué genera preocupación

Según información difundida por la Clínica Mayo, el BPA se utiliza desde la década de 1950 en la fabricación de ciertos plásticos y resinas epoxi, especialmente en envases de alimentos y bebidas y en el recubrimiento interno de latas. Diversos estudios demostraron que pequeñas cantidades pueden migrar desde los envases hacia los alimentos o líquidos.

La preocupación se centra en sus posibles efectos sobre la salud, en especial durante etapas vulnerables como el embarazo, la infancia y la niñez. Algunas investigaciones analizaron su impacto potencial en el desarrollo neurológico y hormonal, así como su posible asociación con enfermedades metabólicas y cardiovasculares.

No obstante, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos señala que, de acuerdo con la evidencia científica disponible, el BPA es seguro en los niveles muy bajos que pueden encontrarse en ciertos alimentos, aunque continúa evaluando nuevos estudios para actualizar sus recomendaciones.

El estudio en gatos suma una nueva pieza al debate y plantea una pregunta más amplia: hasta qué punto el ambiente doméstico, pensado como un espacio seguro, puede convertirse en una fuente silenciosa de exposición cotidiana a sustancias químicas tanto para las personas como para los animales con los que conviven.

Con base en El Tiempo/GDA