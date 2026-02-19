Biohacking en Solanas: cómo es el evento que puede enseñarle a tus genes a no envejecer

Biohacking es un término con el cual cada vez más personas se está familiarizando, y que este sábado 21 será aun más conocido, dado que en esa fecha se realizará el Biohacking & Longevity Summit 2026 en Solanas, con la presencia de la nutricionista e influencer Nathaly Marcus como figura estelar.

Marcus es licenciada en Nutrición y Ciencia de los alimentos por la Universidad Iberoamericana, y se ha especializado en varias subdisciplinas que hacen a la salud y el bienestar, como la medicina funcional. Además de su faceta profesional, Marcus también es una destacada influencer (más de dos millones de seguidores en Instagram) y empresaria: es fundadora de Bienesta, un centro de medicina funcional que promueve una visión integral de la salud donde cuerpo, mente y espíritu están conectados.

También fundó el Instituto de Salud Funcional Mente-Cuerpo (ISFMC), la primera institución de habla hispana certificadora en salud funcional, avalada por la Secretaría de Educación Pública de México.

Además de todo, eso, también es autora de varios libros sobre salud, nutrición y bienestar, como Secretos para mantenerte sano y delgado y El método de las 3R.

El evento plantea un objetivo claro y ambicioso: acercar al público la evidencia científica más reciente orientada a extender la longevidad y, sobre todo, mejorar la calidad de vida en cada etapa de la vida. En un contexto donde la expectativa de vida continúa en aumento, el nuevo desafío es llegar a los últimos años con salud, bienestar y funcionalidad.

Dicho de otra manera más prosaica: llegar a anciano o anciana sin achaques mayúsculos que impidan, por ejemplo, moverse con autonomía. Esa es una de las nuevas fronteras de la ciencia médica.

Esta llamada cumbre sobre longevidad aborda esta temática desde un enfoque integral, y combina tecnología de última generación, avances en ciencia del envejecimiento y hábitos saludables ancestrales con el objetivo de promover el bienestar integral, el envejecimiento saludable y una vida más plena y equilibrada.

¿Qué es el biohacking?

La ciencia médica avanza en temas de longevidad. Foto: Freepik.

En esta búsqueda de salud hasta el último aliento vital, el concepto de biohacking es clave y cobró notoriedad masiva cuando el multimillonario estadounidense Bryan Johnson acaparó titulares por noticias como que se hacía transfusiones de sangre de su hijo, o decía cumplir años cada 19 meses en vez de 12, cosas así. Johnson, además, luce remeras con la inscripción Don’t die, o sea “No mueras”.

Influencer anti-edad Bryan Johnson. Foto: Instagram @bryanjohnson_

Pero no es el único. La exestrella de básquetbol argentina Manu Ginóbili también es un “biohacker”. En una nota publicada en La Nación en 2023, se explicaba que “En vías de buscar el equilibrio integral, este método combina el uso de la tecnología con la biología de cada persona para potenciarlas a través de la bioindividualidad. Pero, ¿qué significa esto? Se promueve vivir como antes, adoptando las viejas costumbres e incentivando a que cada uno sea actor de su propia vida, que sea su cambio, su destino, y sobre todo, que tengan plena y total influencia sobre su salud y estado emocional, eligiendo qué consumir, qué actividades hacer y qué estilo de vida llevar”.

Son sobre esos temas que la cumbre del sábado 21 girará, y que además de Marcus contará con un nutrido equipo de médicos y otros expertos que disertarán y expondrán lo último en este campo.

Entre la variada oferta de esta cumbre, habrá cuatro charlas magistrales llamadas “El código de la longevidad” (ver foto abajo), a cargo de los médicos Damián Rozenberg, Graciela Varela Marcelo Campos (todos argentinos) y con Nathaly Marcus como cierre.

Foto: Difusión.

Las entradas —que se venden a través de Red Tickets— tienen tres precios: 290, 590 y 790 dólares. Pagando esta última suma habilita a un test epigenético, o sea un estudio que determina cómo están activados o desactivados nuestros genes en función de factores como la alimentación, el estrés, el sueño, el ejercicio y el entorno.