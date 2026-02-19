Cómo eliminar el olor a frito de la cocina: trucos caseros y un aromatizante natural para mejorar el ambiente

Hervir cáscara de limón, canela y jengibre es un truco casero ideal para perfumar el hogar sin recurrir a aerosoles ni fragancias artificiales. La propuesta aprovecha ingredientes simples, accesibles y de uso cotidiano para mejorar el aroma de los ambientes, especialmente en la cocina o en espacios poco ventilados.

El método es sencillo: se colocan las cáscaras de limón junto con una rama de canela y rodajas de jengibre en una olla con agua, se lleva a hervor y se deja que el vapor libere sus aromas cítricos y especiados. El resultado es una fragancia natural que aporta sensación de limpieza y frescura en la casa.

Taza amarilla con jugo de limón sobre una tabla de madera. Foto: Freepik.

El equilibrio aromático surge del contraste entre los ingredientes:



El limón aporta un aroma fresco y limpio.

La canela suma una nota cálida y envolvente.

El jengibre agrega intensidad y un toque especiado.

Juntos generan un perfume agradable que puede adaptarse según el gusto personal. La intensidad del aroma se regula fácilmente ajustando la cantidad de ingredientes o el tiempo de hervor. Además, es una alternativa económica y sustentable, ya que permite reutilizar cáscaras que normalmente se descartan.

Cómo eliminar el olor a comida o fritura

Los olores a fritos suelen concentrarse en la cocina y expandirse al resto de la vivienda, sobre todo cuando se cocina con aceite caliente. Aunque ventilar ayuda, muchas veces no alcanza para eliminarlos por completo. Algunas opciones caseras efectivas incluyen:



Manzana o limón durante la fritura: colocar una rodaja de manzana o una cáscara de limón dentro del aceite mientras se fríen los alimentos puede ayudar a reducir los olores .

. Vinagre con cítricos: hervir agua con un chorrito de vinagre blanco y cáscaras de naranja o limón. El vapor actúa como neutralizador natural.

Infusión aromática: hervir cáscaras de naranja con una rama de canela o anís estrellado ayuda a eliminar olores persistentes.

persistentes. Café en granos: colocar recipientes abiertos con café ayuda a absorber olores fuertes, tanto en la cocina como en la heladera.

Bicarbonato de sodio: mezclar bicarbonato con un poco de agua hasta formar una pasta y ubicarla en distintos rincones contribuye a neutralizar aromas intensos.

Mujer tapándose la nariz por el mal olor. Foto: Freepik.

Más allá de estos trucos, mantener la cocina ventilada, lavar los utensilios apenas se usan, limpiar con frecuencia las superficies y la campana extractora y sacar la basura regularmente son acciones clave para evitar que los olores se acumulen. Incorporar ingredientes como limón, vinagre, café o bicarbonato a la rutina diaria permite mantener un ambiente fresco en el hogar de forma simple, económica y sin necesidad de productos industriales.

Con base en El Tiempo/GDA