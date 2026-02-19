Cómo eliminar el olor a frito de la cocina: trucos caseros y un aromatizante natural para mejorar el ambiente
El potente perfume natural que podés hacer con restos de cocina para renovar el aire de tu hogar; conocé el secreto para que tu casa huela siempre a limpio.
Hervir cáscara de limón, canela y jengibre es un truco casero ideal para perfumar el hogar sin recurrir a aerosoles ni fragancias artificiales. La propuesta aprovecha ingredientes simples, accesibles y de uso cotidiano para mejorar el aroma de los ambientes, especialmente en la cocina o en espacios poco ventilados.
El método es sencillo: se colocan las cáscaras de limón junto con una rama de canela y rodajas de jengibre en una olla con agua, se lleva a hervor y se deja que el vapor libere sus aromas cítricos y especiados. El resultado es una fragancia natural que aporta sensación de limpieza y frescura en la casa.
El equilibrio aromático surge del contraste entre los ingredientes:
- El limón aporta un aroma fresco y limpio.
- La canela suma una nota cálida y envolvente.
- El jengibre agrega intensidad y un toque especiado.
Juntos generan un perfume agradable que puede adaptarse según el gusto personal. La intensidad del aroma se regula fácilmente ajustando la cantidad de ingredientes o el tiempo de hervor. Además, es una alternativa económica y sustentable, ya que permite reutilizar cáscaras que normalmente se descartan.
Cómo eliminar el olor a comida o fritura
Los olores a fritos suelen concentrarse en la cocina y expandirse al resto de la vivienda, sobre todo cuando se cocina con aceite caliente. Aunque ventilar ayuda, muchas veces no alcanza para eliminarlos por completo. Algunas opciones caseras efectivas incluyen:
- Manzana o limón durante la fritura: colocar una rodaja de manzana o una cáscara de limón dentro del aceite mientras se fríen los alimentos puede ayudar a reducir los olores.
- Vinagre con cítricos: hervir agua con un chorrito de vinagre blanco y cáscaras de naranja o limón. El vapor actúa como neutralizador natural.
- Infusión aromática: hervir cáscaras de naranja con una rama de canela o anís estrellado ayuda a eliminar olores persistentes.
- Café en granos: colocar recipientes abiertos con café ayuda a absorber olores fuertes, tanto en la cocina como en la heladera.
- Bicarbonato de sodio: mezclar bicarbonato con un poco de agua hasta formar una pasta y ubicarla en distintos rincones contribuye a neutralizar aromas intensos.
Más allá de estos trucos, mantener la cocina ventilada, lavar los utensilios apenas se usan, limpiar con frecuencia las superficies y la campana extractora y sacar la basura regularmente son acciones clave para evitar que los olores se acumulen. Incorporar ingredientes como limón, vinagre, café o bicarbonato a la rutina diaria permite mantener un ambiente fresco en el hogar de forma simple, económica y sin necesidad de productos industriales.
Con base en El Tiempo/GDA
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