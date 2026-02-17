Oído tapado por agua o cera: por qué nunca deberías usar hisopos y qué hacer en su lugar

La sensación de oído tapado es una consulta frecuente durante el verano. El ingreso de agua al nadar en el mar o en piscinas, los cambios de presión durante vuelos y la acumulación de cerumen son las causas más habituales. Esta molestia puede generar una disminución temporal de la audición, sensación de presión interna o incluso ruidos molestos.

Especialistas advierten que recurrir a métodos inadecuados para destapar el oído puede provocar lesiones en el conducto auditivo o en el tímpano. Por eso, recomiendan aplicar técnicas seguras según el origen del problema.

Durante los meses de calor aumentan las consultas médicas por esta causa. Aunque en muchos casos se trata de una situación pasajera, la manipulación incorrecta del oído puede derivar en infecciones como la otitis externa. El oído es un órgano sensible y con capacidad de autolimpieza, por lo que entender cómo cuidarlo resulta clave para evitar complicaciones.

Niña tocándose el oído. Foto: Freepik.

Métodos seguros para destapar el oído

Agua atrapada después de nadar. Cuando queda agua retenida en el conducto auditivo, puede aparecer una sensación de burbujeo o presión. Algunas medidas recomendadas son: inclinar la cabeza hacia el lado afectado y moverla suavemente, tirar del lóbulo hacia atrás y hacia abajo, apoyar suavemente una toalla limpia en la entrada del oído o utilizar un secador de pelo con aire tibio, a baja potencia y a una distancia prudente. Cambios de presión durante viajes. En vuelos o al subir a zonas elevadas, la diferencia de presión puede bloquear la trompa de Eustaquio. Para aliviar la molestia se recomienda bostezar, tragar saliva, masticar chicle o realizar la maniobra de Valsalva, que consiste en exhalar suavemente con la boca cerrada y la nariz tapada. Tapones de cera. El cerumen cumple una función protectora, pero su acumulación excesiva puede obstruir el oído. Es importante evitar los hisopos, que suelen empujar la cera hacia el fondo del conducto, aumentando el riesgo de tapones compactos o lesiones, y las gotas ablandadoras, que solo deben utilizarse con indicación médica.

Si la sensación de oído tapado persiste más de 24 horas, aparece dolor, secreción, sangrado o un zumbido constante, se recomienda no insistir con remedios caseros y consultar a un profesional de la salud. La extracción de cerumen o el tratamiento adecuado realizado por un médico es un procedimiento breve, seguro y eficaz para resolver el problema sin riesgos.

Mujer se limpia el oído con un cotonete. Foto: Freepik.

Con base en El Tiempo/GDA