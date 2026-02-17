El esperanzador estudio que revela una forma sencilla de bajar la inflamación con la enfermedad de Crohn

Un programa de ayuno intermitente que concentra la ingesta diaria de alimentos en un intervalo de ocho horas mostró una reducción significativa de la actividad de la enfermedad de Crohn en un grupo de pacientes adultos. Según los resultados, esta estrategia alimentaria logró disminuir en un 40 % los indicadores de la enfermedad y aliviar de forma notable los síntomas digestivos.

El estudio fue financiado por la Crohn's & Colitis Foundation y desarrollado por investigadores de la Universidad de Calgary, en Canadá. Evaluaron los efectos de la alimentación con restricción de tiempo en personas con enfermedad de Crohn que, además, presentaban dificultades para el control del peso.

Hombre con dolor abdominal. Foto: Freepik.

El ensayo incluyó a 35 adultos. Veinte de ellos siguieron un protocolo de ayuno intermitente, mientras que los 15 restantes mantuvieron un patrón de alimentación convencional. El régimen consistió en consumir todas las comidas dentro de una ventana diaria de ocho horas y ayunar durante las 16 horas restantes. Ambos grupos ingirieron alimentos similares y la misma cantidad de calorías durante las 12 semanas que duró la intervención.

Al inicio y al final del estudio, los investigadores midieron la actividad de la enfermedad, los marcadores de inflamación y la composición corporal. Los resultados, publicados en la revista científica Gastroenterology, mostraron que quienes practicaron la alimentación restringida en el tiempo redujeron la actividad de la enfermedad en un 40 % y el malestar abdominal en un 50 %, en comparación con el grupo de alimentación regular.

Además, el equipo observó mejoras en diversos marcadores sanguíneos asociados a la inflamación y a la función inmunitaria. En cuanto al peso corporal, los participantes del grupo de ayuno intermitente perdieron, en promedio, más de 2,2 kilos durante las 12 semanas, mientras que aquellos con horarios tradicionales de comida aumentaron alrededor de 1,3 kilos.

Ayuno intermitente. Foto: Commons.

Andrés Hurtado-Lorenzo, vicepresidente sénior de Investigación Traslacional y Empresas de EII de la Crohn's & Colitis Foundation, señaló en declaraciones recogidas por Healthline que “la alimentación restringida en el tiempo está mostrando una verdadera promesa como una nueva forma de ayudar a las personas con enfermedad de Crohn a controlar no solo sus síntomas, sino también su salud general”. Según explicó, modificar el momento de las comidas podría mejorar el metabolismo y favorecer la remisión a largo plazo.

Especialistas externos al estudio coincidieron en que los hallazgos se alinean con evidencia previa. Sidhartha Sinha, gastroenterólogo y profesor de medicina en la Universidad de Stanford, calificó el trabajo como “un estudio aleatorio reflexivo y alentador”, que sugiere beneficios tanto en los síntomas como en los marcadores inflamatorios en pacientes seleccionados.

En la misma línea, Rudolph Bedford, del Providence Saint John's Health Center, explicó que la reducción de la inflamación parece ser un factor clave, al disminuir la activación de los procesos inflamatorios propios de la enfermedad.

Sinha añadió que el ayuno intermitente podría actuar a través de múltiples mecanismos, como mejoras en la señalización metabólica, reducción de la grasa visceral y cambios en mediadores inmunitarios vinculados a la inflamación. Aunque subrayó que se necesitan estudios más amplios, los resultados refuerzan la idea de que el momento de las comidas puede desempeñar un papel relevante en el manejo de la enfermedad de Crohn.

Con base en El Tiempo/GDA