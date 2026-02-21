Progreso vs. Nacional por el Torneo Apertura: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

El Nacional de Jadson Viera tiene una parada previa al clásico y la quiere aprovechar: hoy visita a Progreso desde las 20:30 horas en el Estadio Silvestre Octavio Landoni. Podrá verse en vivo a través de DSports, los cables de Montevideo y el Interior. En streaming estará disponible en Disney+.

Después del empate 1-1 ante Racing que dejó una sensación amarga puertas adentro por tratarse del primer partido oficial en el Gran Parque Central, el Bolso busca redimirse con un triunfo que le sirva de envión anímico en un plantel renovado.

Viera incluirá por primera vez desde su regreso a Agustín Rogel entre los convocados, y se espera que Camilo Cándido tenga su reestreno en el club desde la vuelta, sabiendo que por su experiencia previa puede ser importante en el cruce siguiente ante Peñarol.

Camilo Cándido durante un entrenamiento con Nacional en la Ciudad Deportiva Los Céspedes. Foto: @Nacional.

La delegación tricolor viajó ayer rumbo a Trinidad, Flores, desde donde partirá en las horas previas del encuentro rumbo al Landoni, situado a unos 41 kilómetros.

En la previa del partido la comisión del interior del Bolso homenajeará al duraznense Hernán Navascués, prestigioso abogado, docente y socio identificado con la institución, quien durante varias décadas se brindó para Nacional.

Después llegará la hora de la acción deportiva ante un Gaucho de Leonel Rocco que viene de capa caída: había arrancado bien el año al ganar la Copa de la Liga AUF, pero luego sufrió dos derrotas consecutivas frente a los recién ascendidos Deportivo Maldonado y Central Español, que lo goleó 3-0.

El festejo de Facundo de León tras su gol en la final de la Copa de la Liga entre Boston River y Progreso. Foto: Natalia Rovira.

Por tal motivo, tienen la urgencia de ganar y buscarán hacerse fuertes en un escenario con capacidad para unos 10.500 espectadores.

El equipo tomó la iniciativa de obsequiarles a sus hinchas el traslado en ómnibus hasta Durazno con el propósito de potenciar el apoyo.

Jadson Viera dejó claro que no piensa en el clásico cuando aún resta una fecha, pero es evidente que un triunfo sin atenuantes podría hacerlo llegar a ese partido clave con mayor mesura y otra imagen futbolística.

Progreso vs. Nacional por el Torneo Apertura: hora, probables formaciones y dónde verlo en vivo

Progreso: Andrés Mehring; Gianfranco Trasante, Marcos Paolini, Federico Andueza, Facundo Kidd; Facundo de León, Adrián Colombino, Gonzalo Silva, Nicolás Fernández; Ignacio Lemmo, Diego Sánchez.

DT: Leonel Rocco.

Nacional: Luis Mejía; J. Pintado, S. Coates, J. Millán, F. Bais/C. Cándido; L. Rodríguez, L. Boggio; R. Martínez, M. Silvera, T. Verón Lupi; M. Gómez.

DT: Jadson Viera.

Árbitro: Gustavo Tejera.

Asistentes: Nicolás Taran y Nicolás Piaggio.

Cuarto árbitro: Eduardo Varela.

VAR: Andrés Cunha y Yimmy Álvarez.

Estadio: Silvestre Octavio Landoni.

Hora: 20:30.

TV: DSports, los cables de Montevideo y el Interior; en streaming Disney+.