El encuentro entre Vairo y Ruglio: la actualidad de Nacional y Peñarol, el mercado y como aprontan el clásico

En la previa a la tercera fecha del Torneo Apertura y ya mirando más que de reojo al clásico de la cuarta jornada, Ricardo Vairo e Ignacio Ruglio compartieron este jueves un desayuno en el marco de un acuerdo que tiene a Nacional y a Peñarol como protagonistas.

Es que Cabify, la app de movilidad que desde hace varios años está instalada en Uruguay, firmó un convenio para convertirse en sponsor de los dos clubes en el marco de una alianza que apuesta a desarrollar acciones orientadas a hinchas de los dos equipos como contenidos en redes sociales, sorteos de camisetas, entradas a diferentes partidos y distintas activaciones durante toda la temporada para mejorar la experiencia de los fanáticos de las dos instituciones.

El evento contó con la presencia de autoridades de Cabify encabezadas por Gerardo Barindelli, Head of Country Performance en Uruguay, y de los presidentes de Peñarol y Nacional, quienes estuvieron acompañados por algunos directivos y funcionarios del área de comunicación y marketing.

Ricardo Vairo e Ignacio Ruglio en el acuerdo de Nacional y Peñarol con Cabify. Foto: Leonardo Mainé.

En diálogo con Ovación, Barindelli dio detalles del acuerdo: "Para nosotros el fútbol no solamente es un deporte, sino que lo vemos como parte de la cultura del país, es la identidad del uruguayo, y de esta manera más que acercarnos al hincha o a las personas es una manera de integrarnos en la sociedad, en esa dinámica de ir a los partidos, tanto en la ida como en la vuelta y teniendo una solución para que el disfrute del hincha sea exclusivo del espectáculo deportivo, y no de manejar hacia el estadio, de cómo estacionar y pagar el estacionamiento; nosotros tenemos la solución para hacerlo y creemos que nuestro valor agregado en este sponsoreo está ahí".

Ricardo Vairo fue el primero en llegar y en diálogo con los medios allí presentes, entre ellos Ovación, dijo sobre el acuerdo: “Es muy importante para Nacional y Peñarol, básicamente es ingresar a la comunidad digital. Sumados los dos, no debe haber ninguna comunidad más grande en Uruguay en lo digital, en la búsqueda de una empresa que es líder en lo regional, innovadora en tecnología y en movilidad, esperando generar experiencia para ambos lados y que sea el principio de un acuerdo que dure muchos años".

Ricardo Vairo, presidente de Nacional, durante su participación en un evento. Foto: Leonardo Mainé.

En lo que respecta a la actualidad deportiva del Bolso, que viene de igualar 1-1 ante Racing en el Gran Parque Central, Vairo afirmó en primera instancia: "Con Jadson hablo cada vez que voy a los Céspedes, el arranque fue como todos esperábamos, hoy los torneos son difíciles, no es como antes, hoy los equipos se preparan de otra forma, tienen otra infraestructura, uno ve que físicamente ya no hay tanta diferencia como pasaba antes que de repente los últimos 30 minutos los grandes se llevaban por delante al rival; hoy eso no existe y sabemos que va a ser un año duro, pero estamos con mucha expectativa y esperanza".

En este sentido añadió: "Prácticamente se logró mantener el equipo del año anterior, se sumaron fichas y se está trabajando muy bien, así que lo que falta es ir encontrando de a poco el equipo y el juego en la cancha para poder desarrollar lo que todos queremos que es lograr el bicampeonato".

Al ser consultado acerca de si ya está cerrado el mercado de pases o si planean incorporar algún jugador más, respondió: "Eso nunca se sabe, ahí un poco Flavio (Perchman) me convenció de que nunca está cerrado el mercado, pero en principio hemos estado en contacto con él, Jadson y Eguren y Nacional hoy no está en búsqueda de ningún otro jugador con la incorporación de Mauricio Vera, y suponemos ya de que salidas tampoco va a haber, en principio este es el plantel con el que vamos a contar el resto del año, hasta julio por lo menos que ahí por supuesto se analizará y se definirá".

Cuando aún resta una fecha para el clásico por la cuarta fecha del Apertura, que se disputará en el Gran Parque Central, Vairo se refirió a la preponderancia que tendrá el cruce ante Peñarol: "En lo deportivo con mucha expectativa, creo que es importante que el primer clásico se juegue en nuestra cancha, tenemos la expectativa de poder sacar rédito de ser locales. Con la preocupación de siempre de todos los clásicos del comportamiento de nuestra hinchada, que en las finales fue espectacular y ojalá podamos repetir porque ya tuvimos un primer tema con una multa y un antecedente que se generó en el clásico de la Supercopa en el Estadio Centenario".

Ignacio Ruglio habló del mercado de pases de Peñarol

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, en plena charla durante su participación en un evento. Foto: Leonardo Mainé.

Ignacio Ruglio, por su parte, se hizo presente unos minutos más tarde y también habló con los medios allí presentes, entre ellos Ovación, y expresó: "El agradecimiento que ya se los hice recién a la gente de Cabify, una empresa más que confía en Peñarol y Nacional como herramienta de entrada, como ninguna, a la gente, como principal vehículo de comunicación para imponer su marca, así que todos los convenios que tengan a Peñarol y Nacional juntos para todas las empresas saben que es entrar a más del 90% del ecosistema del fútbol y que el fútbol en este país es uno de los mayores canales de entrada, así que el agradecimiento a la empresa y venir a compartir un rato con ellos".

En relación al estado de situación de las tratativas con Godoy Cruz por Nicolás "Indio" Fernández, Ruglio acotó: "El 25 de febrero cierra el mercado, ahí lo que no haya venido ya después solo va a haber tiempo para traer jugadores libres, así que hasta ahí siempre va a estar abierto y seguiremos esperando a ver si alguno de los jugadores que estuvimos buscando lo concretamos y, si no, confiar en los de la casa en ese puesto que lo van a hacer muy bien".

Cuando le preguntaron por cómo palpita el clásico ante Nacional en la cuarta jornada, respondió poniendo el foco en lo inmediato: "La semana bien, trabajando, es parte de esto y no se va a ganar siempre. No pensamos en la cuarta fecha porque tenemos la tercera, ya en la segunda no nos fue bien, así que hacemos mal si pensamos en el clásico. Hay que ganar este fin de semana, es fundamental y después recién pensar en el clásico. Obviamente siempre se trabaja, es inevitable, pero es muy importante este fin de semana y en nuestra casa hacerlo muy bien y estar a la altura".