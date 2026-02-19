Nacional trabaja en el once ante Progreso: el jugador que podría tener su reestreno y dos interrogantes

El Nacional de Jadson Viera volverá a salir de su casa este sábado al visitar a Progreso en el Estadio Silvestre Octavio Landoni de Durazno. Tras la igualdad 1-1 ante Racing en el Gran Parque Central, su meta es volver a la senda triunfal justo antes del clásico ante Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

Tras no encontrar el funcionamiento deseado en los tres primeros partidos oficiales del año, el Bolso analiza algunas modificaciones en la oncena. En primer lugar, tiene la baja obligada de Christian Oliva, quien fue transferido al Santos de Neymar Jr. Lucas Rodríguez se posiciona como candidato para acompañar a Luciano Boggio a la espera de la oficialización de Mauricio Vera, la flamante incorporación, quien ayer arribó al país.

En el sector defensivo hay dos interrogantes asociadas a los laterales. Por derecha, Emiliano Ancheta viene siendo una pieza fija, pero Juan Pintado compite mano a mano por arrancar jugando frente al Gaucho.

Juan Pintado trasladando la pelota con Nacional en la Supercopa Uruguaya ante Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

El jugador con pasado en Gimnasia y Esgrima La Plata no tuvo minutos en las dos primeras jornadas, pero ingresó para jugar el alargue en la Supercopa Uruguaya. Su perfil ofensivo, emparentado con la idea de Viera de proyectar a los laterales, podría darle su oportunidad.

En la izquierda, el debate está entre la juventud de Federico Bais y la experiencia de Camilo Cándido quien aún no ha tenido su reestreno en el tricolor dado que fue presentado hace 13 días. El exfutbolista del Cruz Azul llegó para ser titular y es probable que lo sea considerando que pretenden que llegue con rodaje al clásico.

A su vez, el desempeño del juvenil del Bolso, sobre todo en defensa, no ha sido brillante dentro de un nivel colectivo bajo, aunque mejoró en los complementos de los cruces ante Boston River y Racing.

Federico Bais en pleno partido con Nacional. Foto: Estefanía Leal.

En el sector ofensivo, es un hecho que Maxi Gómez será titular. Viene de anotar dos goles en igual cantidad de jornadas. Resta saber si el técnico se inclina otra vez por Maxi Silvera desde el comienzo o si opta por Nicolás López, quien hace días está recuperado de su dolencia lumbar y viene de jugar un amistoso el sábado. En los extremos faltan unos días para saber si Jadson mantiene a Barcia y Verón Lupi.