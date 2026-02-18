Nacional confirmó la salida de Juan Pablo Patiño: el lateral vuelve al fútbol colombiano cedido hasta fin de año

Juan Pablo Patiño no sigue en Nacional. Fue una decisión que tal vez se tomó hace algunas semanas, pero que oficialmente se concretó este miércoles cuando el Bolso anunció en sus redes sociales que el lateral izquierdo de 27 años volverá a Colombia.

Si bien en un momento estuvo la posibilidad de que pase a defender a Deportivo Cali, una cuestión de cupos impidió que se concrete la transferencia, pero finalmente el nacido en Santiago de Cali volverá al club que lo trajo al fútbol uruguayo: Once Caldas.

El equipo campeón de América en la temporada 2004 vuelve a recibir de esta manera al futbolista que ya defendió la camiseta en 72 encuentros. Según lo informado por Nacional, el jugador se marcha cedido a préstamo hasta diciembre de 2026.

Juan Pablo Patiño fue cedido a préstamo a @oncecaldas 🇨🇴 hasta diciembre 2026.



¡Éxitos, Juan! 🙌🏼 pic.twitter.com/qkqT4JJCEf — Nacional (@Nacional) February 18, 2026

Patiño llegó a disputar un total de 486 minutos repartidos en 10 partidos con la camiseta de Nacional donde no llegó a quedarse por completo con la titularidad. En 2025 por la presencia de Diego Romero y más allá de que la idea era de que en 2026 fuera desde el arranque, la historia se repitió.

En esta ocasión fue el regreso de Camilo Cándido y la gran aparición de Federico Bais lo que derivó en que el colombiano tuviera que salir a buscar minutos, sumado a que Nicolás "Ojito" Rodríguez también es una opción para jugar por esa banda.

De esta forma, es el cuarto extranjero que llegó al Bolso en la temporada 2025 y se marchó al poco tiempo teniendo en cuenta que situaciones similares ocurrieron con el chileno Eduardo Vargas, el venezolano Rómulo Otero y también el compatriota de Patiño, Hayen Palacios.

En ese sentido, las bajas del Bolso son hasta el momento: Lucas Villalba (Botafogo), Mauricio Pereyra (se retiró del fútbol), Diego Romero (volvió a Deportivo Maldonado, luego Liverpool), Matías de los Santos (Albion), Axel Frugone (Defensor Sporting), Hayen Palacios (Independiente Medellín - Colombia), Guillermo López (Boston River), Diego Capdevilla (Cerro), Juan Echeverría, Christian Ebere (Cruz Azul - México), Rómulo Otero (Criciúma - Brasil) y Juan Pablo Patiño (Once Caldas - Colombia).