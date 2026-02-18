El "impacto" del clásico por la Supercopa en el Diente López y el reto que tiene Nacional ante Progreso

La jerarquía de Nicolás “Diente” López nunca estuvo en discusión. El delantero de Nacional completó un 2025 superlativo en el que aportó 24 goles, seis asistencias e irrumpió con su talento en momentos decisivos. Sobre todo ante Defensor Sporting en el Franzini cuando a 11 minutos del final anotó el gol que le aseguró al Bolso la Tabla Anual y el pasaje directo a la definición.

Por el momento caliente del partido, por la reciente asunción de Jadson Viera y la presión de no perder la acumulada, ese festejo tuvo una incidencia similar al del tanto de Christian Ebere en el Gran Parque Central.

Sin embargo, el arranque del 2026 no fue el deseado para el Diente, que arrancó como titular en la Supercopa Uruguaya ante Peñarol, pero ya en los primeros minutos sufrió un golpe en la zona lumbar que lo condicionó. A los 63' fue reemplazado por el debutante Maxi Silvera.

Siendo uno de los referentes futbolísticos del plantel, no ha podido jugar en el Torneo Apertura. Se perdió el debut ante Boston River a causa de esta dolencia, y en la semana previa al cruce con Racing entrenó la mayoría de los días a la par del grupo, a excepción de uno por la molestia que arrastraba.

Nicolás "Diente" López en pleno partido con Nacional. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

El sábado por la mañana disputó el partido amistoso ante la Sub 20 tricolor y en la tarde el entrenador optó por darle descanso. Una vez consumado el empate en el Gran Parque Central, Viera habló del motivo de su ausencia: “Está bien. Todos los fines de semana habrá jugadores que van a estar afuera. Él había tenido seis o siete días de dolor en la espalda, hizo un esfuerzo bárbaro. Ha trabajado bien y había un riesgo después de tantos días. Intentó estar pero le molestaba bastante. Había un riesgo por esos días sin entrenar y que me parece por cómo estamos… Es una opción que hiciera fútbol más controlado y que estuviera a disposición el fin de semana que viene”.

En diálogo con Ovación, Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, fue consultado acerca de cómo está López de su dolencia lumbar y contestó en primera instancia: “Creo que él sintió el impacto de no poder hacer un buen clásico, como la mayoría de los jugadores, pero él se siente un poco más responsable y creo que eso le trajo los dolores de otra índole”.

En este sentido profundizó: “Creo que fue más un tema emocional que físico, pero seguro que los dolores los tiene, y eso lo dejó afuera del partido con Boston River. Ahora Jadson habrá evaluado que tenía que terminar la semana haciendo fútbol en la mañana del sábado”.

Respecto de si le han acercado algún profesional del club para brindarle herramientas, Perchman dijo: “Bueno, siempre está el profesional, yo no sé si él después lo toma en cuenta o no, pero el profesional está siempre a la orden de los jugadores y el factor emocional no es en el fútbol, es en la vida y tiene directa relación con la parte física”.

La postura de Nacional en caso de que existan ofertas por Nicolás "Diente" López

Nicolás "Diente" López celebra su gol para Nacional frente a Montevideo City Torque. Foto: Leonardo Mainé.

El Emelec del uruguayo Vicente Sánchez está interesado en contar con Nicolás López y el tricolor ya definió una postura al respecto. “Nosotros no evaluamos una salida de Nicolás López. Si él viene a plantearla por algo que es por él, veremos, pero no nos planteamos eso”, dijo el líder del área deportiva. El reto del Bolso ahora es volver a encontrar la mejor versión de un distinto.