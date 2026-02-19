Jadson Viera: del "me hago responsable por cierta imprecisión que ha tenido el equipo" a su decisión con el Diente

Jadson Viera, entrenador de Nacional, habló en conferencia de prensa este jueves por la mañana desde la Ciudad Deportiva Los Céspedes en la antesala de la visita a Progreso en Durazno por la tercera fecha del Torneo Apertura. Lo definió como un "rival duro" y dijo que no se queda "con los últimos resultados" del Gaucho (dos derrotas), a lo que añadió: "Son tres puntos importantes".

El DT hizo un análisis del último partido ante Racing y la pelota quieta con la que los han dañado en los dos partidos que le convirtieron: "Trabajar trabajamos todo, el otro día creo que no lo encontramos el partido, muchas de las situaciones del rival fueron proporcionadas por nosotros mismos, en eso estamos trabajando, a sido un inicio de torneo no tan claro. Estamos afianzando los momento en los que estuvimos bien, afianzando el equipo, estamos trabajando lo del balón parado. estamos buscando un mix entre el equipo de este año y el año pasado".

Jadson Viera, entrenador de Nacional, durante la conferencia de prensa en la Ciudad Deportiva Los Céspedes. Foto: Nahuel Casuriaga.

Sobre la llegada del volante Mauricio Vera: "Con la ida de Oliva, que era algo que podría pasar desde el año pasado, sabíamos que estábamos justos en este puesto. Están en buen momento, es alguien que conozco, no solo en la parte humana sino también a mi estilo, esto me convenció, no solo a mi, a todo el club. Puede ser que llegue otro antes de que termine el periodo de pases". El entrenador aprovechó par agradecerle al cinco que se fue al Santos de Brasil y dijo: "A Christian Oliva le agradecí porque, pese a tener una gran posibilidad, el sábado jugó”.

Consultado sobre Camilo Cándido, dijo que pese a que "su último partido había sido el 16 de diciembre, estuvo mucho tiempo trabajo parte física y se sintió bien el otro día", por lo que está a la orden, aunque "siempre con alguna precaución, le estamos bajando un poco esa ansiedad, hicieron mucho por estar". En cuanto a otra de las altas de este periodo de pases como Agustín Rogel, Viera dijo que esperan que "esté a la orden para el partido".

Sobre la ausencia de Nicolás López: "Fue una decisión mía, amparado por como venía su semana de trabajo. No es que no quiera tomar riesgos, pero tengo una manera de trabajar. Esta semana está a disposición de vuelta del equipo".

Nicolás "Diente" López representando a Nacional. Foto: Estefanía Leal.

Respecto al momento del equipo, consultado por dónde pasan las falencias, Jadson analizó: "Estamos en un proceso, quédense tranquilos que todo va a ir bien, es diferente cuando salir jugando de abajo, nos han convertido el otro día, después del gol el equipo estuvo bien, hay algo planificado que es difícil de explicar, me ha pasado antes, fue una pretemporada más diferente de lo normal, me hago responsable por cierta imprecisión que ha tenido el equipo".

"Hay que mantener la tranquilidad, va a haber juego directo. Se lo dije a los jugadores, obvio que hay que mejorar, no nos fuimos conformes el otro día. Tenemos la situación del desborde (Federico) Bais que viene desde una jugada de más de 20 pases, la llegada de (Luciano) Boggio ante Boston fue una posición de un minuto y cincuenta (segundos)".

Viera dijo que "no coincide que hace tres años que Nacional no juega mal". Y argumentó: "El equipo ha tenido buenos partidos, me tuve que adaptar a una final histórica y ese partido se jugó bien. Yo tengo una idea clara que voy a implementar partido tras partido".

Sobre la ansiedad por el triunfo: "Es por el equipo y el club que estamos, demanda siempre ganar, no hay que culpar a la gente, nos ha acompañado siempre. Hay que mantener esa tranquilidad", concluyó.