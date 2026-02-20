El doble dilema de Nacional con la pelota quieta y qué soluciones busca Jadson Viera a una fecha del clásico

El arranque del Torneo Apertura le dio a Nacional algunas señales de los aspectos a mejorar a nivel de juego. El doble dilema de la pelota quieta es uno de los factores principales y el propio Jadson Viera ha puesto la lupa en el tema durante esta semana de trabajo en Los Céspedes. En el debut frente a Boston River sufrió un gol de cabeza de Gastón Ramírez después de un centro desde la izquierda. La situación se repitió frente a Racing, con Ramiro Brazionis anticipándose a Sebastián Coates para colocar el 1-0 parcial cuando solo corrían cinco minutos.

El cabezazo de Ramiro Brazionis para el gol de Racing ante Nacional en el Gran Parque Central. Foto: Natalia Rovira.

Esta falencia, que no está asociada a un nombre puntual sino a una cuestión colectiva, está siendo analizada por el cuerpo técnico, que es consciente que hubo una modificación en el tipo de marca desde la temporada pasada a la actual.

En el cierre del 2025 optaban por un marcaje en zona que por lo general tenía tres futbolistas al borde del área chica. En el arranque del año eligieron un sistema mixto que mantenía esta estrategia, pero le agregaba el seguimiento personal a los rivales que entraban al área.

Puertas adentro entienden que estas modificaciones llevan un tiempo de adaptación y por eso intensificaron esfuerzos en estos días. Resta esperar al cruce ante Progreso para saber si mantienen la táctica o implementan algún cambio.

En materia ofensiva, ante la Escuelita también tuvieron inconvenientes para ganar la segunda pelota, por lo que en varias ocasiones sus ataques desembocaban en contragolpes del rival, que no tuvo la eficacia necesaria para ganar el compromiso.

A su vez, al Bolso le viene costando desde hace un tiempo encontrar un referente de la pelota quieta que logre hacer daño con remates o centros peligrosos. El área deportiva intentó encontrar ese jugador insigna con la llegada de Rómulo Otero, pero no tuvo el desempeño que esperaban y emigró.

En la actualidad, los encargados de rematar son Luciano Boggio y Maxi Gómez, aunque dentro del plantel hay dos juveniles que pueden colaborar en esa materia: Agustín Dos Santos y Rodrigo Martínez. En el primer caso destaca por la precisión y el remate de media distancia, y en el segundo maneja ambos perfiles y lo conocen por su potencia.

Luciano Boggio con Nacional en la Supercopa Uruguaya ante Peñarol. Foto: Ignacio Sánchez.

El acceso y la ubicación de las hinchadas de Progreso y Nacional en el Landoni

Pensando en la visita de Nacional a Progreso este sábado en el Estadio Silvestre Octavio Landoni, ya quedó definido el acceso y la ubicación de las parcialidades. Los hinchas del anfitrión y el público imparcial ingresará por el Sector A, a la derecha de las boleterías de la Tribuna de los Campeones José Guillermo Vera (principal) y se ubican en esa tribuna a la derecha.

Por su parte, los fanáticos del Bolso tendrán tres vías de ingreso: el sector B, ubicado a la izquierda de las boleterías de la tribuna principal, el sector noreste para ubicarse en la Tribuna Antonio Alzamendi Casas (Este) y el sector Sur para ubicarse en la Tribuna Alfredo Zarza (Placard). Nacional viaja hoy y concentrará en Trinidad, Flores.