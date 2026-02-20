Ricardo Vairo es el nuevo presidente de FIBA Américas: por qué aceptó y su "compromiso intacto" con Nacional

Ricardo Vairo, presidente de Nacional, quien hasta el momento se desempeñaba como vicepresidente de FIBA Américas, fue designado este viernes como nuevo presidente del organismo tras el fallecimiento de Fabián Borro, quien ocupaba ese cargo.

En diálogo con Ovación, Vairo expresó qué le genera este nuevo desafío luego de un extenso recorrido en el básquetbol uruguayo y sudamericano: "Es un honor en lo personal y para el basket de Uruguay este nombramiento, aunque se recibe con tristeza por la forma en que se da ante el deceso de Fabián, un amigo con el que compartimos varios años en los distintos cargos que nos tocó ocupar".

Ricardo Vairo en plena entrevista. Foto: Archivo El País.

En este sentido profundizó: "Mi historia y agradecimiento a FIBA por todos estos años me hacen aceptar este cargo hasta que termine este mandato a principios del 2027. Mi compromiso con Nacional seguirá intacto y junto con todo el equipo seguiremos dejando todo en busca de los objetivos".

La cuenta oficial de la Federación Uruguaya de Basketball le dedicó un mensaje a Vairo por esta distinción: "La Federación Uruguaya de Basketball felicita a Ricardo Vairo tras convertirse en nuevo presidente de FIBA Américas. Le deseamos el mayor éxito en este nuevo desafío".

👏🏻 La Federación Uruguaya de Basketball felicita a Ricardo Vairo tras convertirse en nuevo presidente de @FIBA Américas. Le deseamos el mayor éxito en este nuevo desafío. #SomosEquipoSomosUruguay🇺🇾 pic.twitter.com/CbbCip8XwU — FUBB - Selección Uruguaya (@fubbuy) February 20, 2026

El mensaje de Héctor Assir para Ricardo Vairo

Héctor Assir, presidente de la Federación Uruguaya de Basketball, compartió su alegría por la elección de Vairo como nuevo presidente de FIBA Américas: "¡Felicitaciones al amigo Ricardo Vairo, nuevo presidente de FIBA Américas! Orgullo grande del Uruguay y de la Federación Uruguaya de Basketball. Abrazo grande".