Tras los incidentes en la sede de Malvín, la Federación Uruguaya de Basketball hizo una solicitud "urgente"
Luego de que un grupo de hinchas de Unión Atlética arrojaran una bomba de humo, piedras y botellas en las inmediaciones de la sede del Playero, la FUBB emitió un comunicado este viernes.
Las repercusiones del clásico entre Malvín y Unión Atlética siguen llegando y este viernes la Federación Uruguaya de Basketball emitió un comunicado a raíz de los hechos de violencia que se registraron en la sede del Playero.
Un grupo de hinchas de la UA arrojaron una bomba de humo, piedras y botellas en las inmediaciones del tradicional adversario mientras los parciales de Malvín celebraban el triunfo con los jugadores, familias y menores.
Este viernes sobre el mediodía la FUBB manifestó a través de su cuenta oficial: "Ante los graves hechos de violencia registrados en el día de ayer por parciales identificados con el Club Unión Atlética y acaecidos en las inmediaciones de la sede social del Club Malvín, la Federación Uruguaya de
Basketball expresa su más enérgico repudio y condena a los hechos suscitados".
En este sentido profundizó: "Este tipo de conductas resultan absolutamente incompatibles con los valores que promueve el deporte y, en particular, con los principios de respeto, convivencia y juego limpio que deben prevalecer en el básquetbol uruguayo".
A su vez, solicitó "la urgente intervención del Ministerio del Interior y en particular, de la Dirección General de Seguridad en el Deporte".
Al respecto, se puso a disposición para aportar lo que fuera necesario: "Ofrecer al citado Ministerio, así como a la justicia competente y a los propios damnificados, el mayor grado de información y colaboración posible a efectos de identificar a los responsables", añade.
A modo de cierre, pidió que "se apliquen las penas que correspondan con la mayor firmeza y celeridad posible" y dejó un mensaje para toda la sociedad: "La violencia no tiene lugar en el deporte. El básquetbol uruguayo debe ser un espacio de encuentro, integración y ejemplo para toda la sociedad".
☑️ COMUNICADO. pic.twitter.com/yV43h07nzF— FUBB - Selección Uruguaya (@fubbuy) February 20, 2026
¿Encontraste un error?