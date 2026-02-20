Tras los incidentes en la sede de Malvín, la Federación Uruguaya de Basketball hizo una solicitud "urgente"

Las repercusiones del clásico entre Malvín y Unión Atlética siguen llegando y este viernes la Federación Uruguaya de Basketball emitió un comunicado a raíz de los hechos de violencia que se registraron en la sede del Playero.

Un grupo de hinchas de la UA arrojaron una bomba de humo, piedras y botellas en las inmediaciones del tradicional adversario mientras los parciales de Malvín celebraban el triunfo con los jugadores, familias y menores.

Este viernes sobre el mediodía la FUBB manifestó a través de su cuenta oficial: "Ante los graves hechos de violencia registrados en el día de ayer por parciales identificados con el Club Unión Atlética y acaecidos en las inmediaciones de la sede social del Club Malvín, la Federación Uruguaya de

Basketball expresa su más enérgico repudio y condena a los hechos suscitados".

En este sentido profundizó: "Este tipo de conductas resultan absolutamente incompatibles con los valores que promueve el deporte y, en particular, con los principios de respeto, convivencia y juego limpio que deben prevalecer en el básquetbol uruguayo".

A su vez, solicitó "la urgente intervención del Ministerio del Interior y en particular, de la Dirección General de Seguridad en el Deporte".

Al respecto, se puso a disposición para aportar lo que fuera necesario: "Ofrecer al citado Ministerio, así como a la justicia competente y a los propios damnificados, el mayor grado de información y colaboración posible a efectos de identificar a los responsables", añade.

A modo de cierre, pidió que "se apliquen las penas que correspondan con la mayor firmeza y celeridad posible" y dejó un mensaje para toda la sociedad: "La violencia no tiene lugar en el deporte. El básquetbol uruguayo debe ser un espacio de encuentro, integración y ejemplo para toda la sociedad".