¿Por qué se nos pone "la piel de gallina"? El vínculo emocional entre tu cabello y tu cerebro

El cabello humano, compuesto principalmente por queratina y presente en miles de folículos pilosos, cumple funciones que van mucho más allá de lo estético: actúa como protección, permite detectar estímulos y puede reflejar el estado de salud general, según especialistas.

El cabello ocupa un rol clave tanto en la identidad personal como en la biología humana. De acuerdo con Maksim Plikus, biólogo celular de la Universidad de California en Irvine, una persona posee alrededor de 100.000 folículos pilosos en el cuero cabelludo, cada uno capaz de producir cabello y pigmento mediante un proceso comparable a una “impresora 3D”.

Protección y microbioma capilar

Los folículos pilosos albergan una compleja comunidad de microorganismos —incluyendo bacterias, virus y hongos— que conforman el microbioma capilar. Según el dermatólogo Ralf Paus, de la Universidad de Miami, este ecosistema ayuda a proteger contra infecciones y puede influir en el crecimiento del cabello y su coloración.

Además, el cabello participa en la cicatrización de la piel. Ante lesiones superficiales, las células madre de los folículos pueden desplazarse hacia la herida, transformándose en nuevas células cutáneas antes de retomar su función original.

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Un sensor conectado al cerebro

Los folículos pilosos están rodeados de terminaciones nerviosas, lo que permite percibir estímulos mínimos como el contacto o el movimiento del aire.

La genetista Angela Christiano, de la Universidad de Columbia, explica que esta función convierte al cabello en un verdadero sensor biológico, similar al papel de las pestañas como sistema de alerta.

Asimismo, el vello corporal está vinculado a los centros emocionales del cerebro, lo que explica ciertas respuestas placenteras ante el tacto. En contraste, la depilación resulta dolorosa debido a la extracción del vello desde el folículo piloso.

Crecimiento, reloj biológico y funciones sensoriales

Los folículos pilosos poseen un reloj biológico interno que regula los ciclos de crecimiento, reposo y caída del cabello.

Según el dermatólogo Luis Garza, de Johns Hopkins Medicine, este ritmo está sincronizado con el ciclo circadiano, lo que influye en la velocidad de crecimiento capilar a lo largo del día. Estudios preliminares sugieren que los folículos también contienen receptores vinculados al olfato y al gusto amargo, que podrían influir en el crecimiento del cabello, aunque estos hallazgos aún requieren mayor evidencia científica.

Indicador del estado de salud

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El cabello funciona como un registro biológico del organismo. La dermatóloga Antonella Tosti, de la Universidad de Miami, señala que un centímetro de cabello puede reflejar aproximadamente un mes de información, permitiendo detectar consumo de sustancias, exposición a toxinas o niveles de estrés.

La caída del cabello puede estar asociada a diversas condiciones, como deficiencias nutricionales, trastornos tiroideos, fiebre alta o situaciones de estrés físico (cirugías, parto). En estos casos, el organismo puede priorizar funciones vitales, reduciendo temporalmente el crecimiento capilar.

Un proceso natural en constante cambio

De forma normal, se pierden entre 50 y 100 cabellos al día. A lo largo de la vida, el cabello experimenta cambios en textura, grosor y color, volviéndose más denso en la adultez y más fino o canoso con el envejecimiento.

Los especialistas coinciden en que, más allá de su apariencia, el cabello humano constituye un sistema biológico complejo, con funciones esenciales que lo convierten en un indicador del estado general de salud.